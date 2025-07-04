Собака, чьим любимым занятием было играть в мяч, ослепла: хозяйка нашла выход (видео)

Слепая собака по кличке Бинкс до последних дней жизни продолжала играть в мяч, несмотря на смертельную болезнь.

Related video

Собака с энтузиазмом ищет мяч, прислушиваясь к звукам, и радостно виляет хвостом после каждой находки. Трогательным видео поделилась пользовательница под ником @mrsscart в одном из своих видео в TikTok.

Семилетняя собака породы лабрадор по кличке Бинкс до самого конца оставалась верна своей любимой игре — даже несмотря на слепоту и смертельный диагноз.

Около двух месяцев назад Бинкс неожиданно поставили диагноз почечной недостаточности, что стало шоком для ее семьи. До этого у нее были лишь незначительные проблемы со здоровьем, кожная аллергия и больное колено, но ничего угрожающего. Первым тревожным сигналом стало ухудшение зрения. Как выяснилось позже, слепота возникла из-за высокого давления, вызванного отказом почек.

Но болезнь не смогла отнять у Бинкс радость жизни. Она продолжала бегать за мячиком, полагаясь на нюх и слух вместо зрения. В трогательном видео видно, как собака с энтузиазмом ищет мяч, прислушиваясь к звукам, и радостно виляет хвостом после каждой находки.

"Она использовала все, что могла, чтобы играть — и была счастлива. Ее не волновало, что она ничего не видит", — рассказала хозяйка.

К сожалению, игра, снятая на видео, оказалась одной из последних Фото: newsweek

К сожалению, игра, снятая на видео, оказалась одной из последних: 28 июня Бинкс не стало. По словам хозяйки, до последнего дня она оставалась жизнерадостной и игривой.

История покорила сердца пользователей соцсетей. Видео собрало более 1,5 миллиона просмотров и почти 220 тысяч лайков. Люди делились своими эмоциями в комментариях:

"Слепая, но счастливая. Это значит гораздо больше";

"Теперь я плачу из-за собаки, которую никогда не знал";

"Мы можем многому научиться у таких собак…".

Ранее Фокус сообщал, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

Также стало известно, что отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу. Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.