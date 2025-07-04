Собака, чиїм улюбленим заняттям було грати в м'яч, осліпла: господиня знайшла вихід (відео)

Сліпа собака на прізвисько Бінкс до останніх днів життя продовжував грати в м'яч, попри смертельну хворобу.

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Собака з ентузіазмом шукає м'яч, прислухаючись до звуків, і радісно виляє хвостом після кожної знахідки. Зворушливим відео поділилася користувачка під ніком @mrsscart в одному зі своїх відео в TikTok.

Семирічна собака породи лабрадор на прізвисько Бінкс до самого кінця залишалася вірною своїй улюбленій грі — навіть попри сліпоту і смертельний діагноз.

Близько двох місяців тому Бінкс несподівано поставили діагноз ниркової недостатності, що стало шоком для її родини. До цього в неї були лише незначні проблеми зі здоров'ям, шкірна алергія і хворе коліно, але нічого загрозливого. Першим тривожним сигналом стало погіршення зору. Як з'ясувалося пізніше, сліпота виникла через високий тиск, спричинений відмовою нирок.

Але хвороба не змогла забрати у Бінкс радість життя. Вона продовжувала бігати за м'ячиком, покладаючись на нюх і слух замість зору. У зворушливому відео видно, як собака з ентузіазмом шукає м'яч, прислухаючись до звуків, і радісно виляє хвостом після кожної знахідки.

"Вона використовувала все, що могла, щоб грати — і була щаслива. Її не хвилювало, що вона нічого не бачить", — розповіла господиня.

На жаль, гра, знята на відео, виявилася однією з останніх Фото: newsweek

На жаль, гра, знята на відео, виявилася однією з останніх: 28 червня Бінкс не стало. За словами господині, до останнього дня вона залишалася життєрадісною та грайливою.

Історія підкорила серця користувачів соцмереж. Відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів і майже 220 тисяч лайків. Люди ділилися своїми емоціями в коментарях:

"Сліпа, але щаслива. Це означає набагато більше";

"Тепер я плачу через собаку, якого ніколи не знав";

"Ми можемо багато чого навчитися у таких собак...".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим двором, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку. Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.