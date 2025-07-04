Мужчину наказали за вызов полиции: говорит, что у него "украли совесть" (фото)

В Ровенской области неизвестный мужчина обратился в полицию по факту кражи. Однако когда правоохранители прибыли на место вызова, то заявителю выписали штраф за ложный вызов.

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Патрульная полиция Ровенской области также сообщила, что за первые шесть месяцев года уже оформила 167 административных протоколов из-за ложных вызовов. Об этом и самом случае говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавляют, что вызов о краже оказался шуткой, а заявитель, который вызвал копов, сказал, что у него украли совесть. Полицейские не оценили юмора гражданина и выписали ему штраф.

Скриншот сообщения полиции о ложном вызове Фото: Патрульная полиция Ровненской области/Facebook

"По факту заведомо ложного вызова специальных служб патрульные составили протокол по ст. 183 КУоАП. Напомним: ложный вызов — это не шутка и не повод для развлечений", — сообщили правоохранители.

Патрульные Ровенской области указывают, что за полгода уже составили 167 таких административных протоколов по факту ложных вызовов.

"Штраф за такие действия — от 850 до 3400 грн. Но эта сумма незначительна, по сравнению с тем, что, осуществляя ложный вызов, вы рискуете жизнью людей, которые именно в это время нуждаются в помощи", — отмечается в заявлении правоохранителей.

Ранее Фокус сообщал, как мужчине выписали космический штраф за превышение скорости. Коннор Като был ошеломлен, когда получил семизначный штраф. Мужчина связался с судом, чтобы узнать о возможной ошибке, но размер санкции был подтвержден.

Впоследствии стало известно, что в странах ЕС штрафуют за катание на самокатах. СМИ пишут, что сейчас, кроме штрафов, муниципальные чиновники не имеют четкий план, как интегрировать самокаты в транспортную инфраструктуру.