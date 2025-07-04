Чоловіка покарали за виклик поліції: каже, що в нього "вкрали совість" (фото)

У Рівненській області невідомий чоловік звернувся до поліції за фактом крадіжки. Однак коли правоохоронці прибули на місце виклику, то заявнику виписали штраф за хибний виклик.

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Патрульна поліція Рівненщини також повідомила, що за перші шість місяців року вже оформила 167 адміністративних протоколів через неправдиві виклики. Про це і сам випадок йдеться в повідомленні пресслужби.

Там додають, що виклик про крадіжку виявився жартом, а заявник, який викликав копів, сказав, що в нього вкрали совість. Поліцейські не оцінили гумору громадянина та виписали його штраф.

Скриншот допису поліції про хибний виклик Фото: Патрульна поліція Рівненської області/Facebook

"За фактом завідомо неправдивого виклику спеціальних служб патрульні склали протокол за ст. 183 КУпАП. Нагадаємо: неправдивий виклик — це не жарт і не привід для розваг", — повідомили правоохоронці.

Патрульні Рівненської області вказують, що за пів року вже склали 167 таких адміністративних протоколів за фактом хибних викликів.

"Штраф за такі дії — від 850 до 3400 грн. Але ця сума є незначною, у порівнянні з тим, що, здійснюючи неправдивий виклик, ви ризикуєте життям людей, які саме в цей час потребують допомоги", — зазначається у заяві правоохоронців.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловіку виписали космічний штраф за перевищення швидкості. Коннор Като був приголомшений, коли отримав семизначний штраф. Чоловік зв'язався із судом, щоб дізнатися про можливу помилку, але розмір санкції було підтверджено.

Згодом стало відомо, що в країнах ЄС штрафують за катання на самокатах. ЗМІ пишуть, що наразі, окрім штрафів, муніципальні чиновники не мають чіткий план, як інтегрувати самокати в транспортну інфраструктуру.