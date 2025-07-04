Женщина живет с новым мужем и экс-супругом в одном доме: как им удается уживаться (фото)

Американка Меган Майер до сих пор живет под одной крышей со своим экс-супругом Тайлером и новым бойфренд Майклом. Женщина убеждена, что главной причиной такого поступка является желание сэкономить деньги из-за высокой стоимости жилья.

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Несмотря на то, что от обоих отношений женщина уже имеет двоих детей, она убеждена, что на самом деле все между собой прекрасно ладят и не видит проблем с таким сожительством, сообщает Daily Mail.

Журналисты пишут, что жительница штата Южная Каролина разошлась со своим бывшим мужем Тайлером после трех лет брака и общей дочери в 2023-м. Впоследствии героиня истории возобновила отношения с бывшим бойфрендом Майклом, за которого вышла замуж, а пара уже стала родителями сына.

Меган с бывшим и нынешним мужем и детьми Фото: Megan Meyer/Facebook

Меган рассказала, что стремительный рост цены на жилье заставил ее придумать, как сохранить всех детей под одной крышей и существенно сэкономить для всех сторон. Именно совместное проживание в одном доме и было тем самым решением.

"Финансово мы все хотели сэкономить и уменьшить расходы вдвое, поэтому, когда ребята начали хорошо ладить, мы просто подумали: а почему бы и нет?", — указала американка.

Она отмечает, что кроме причины экономии, была еще одна — это желание избежать путаницы для их дочери, которой было бы "очень трудно" постоянно перемещаться между двумя домами.

"Это помогло нам накопить деньги на нашу общую цель — в конце концов приобрести большой участок земли и построить два отдельных дома. По сути, некий семейный комплекс", — рассказывает госпожа Майер.

Меган с нынешним мужем Майклом и детьми Фото: Megan Meyer/Facebook

Сейчас в доме Меган живут она сама, ее муж Майкл, дети и бывший муж Тайлер. Она добавила, что такая модель сожительства работает, потому что дети постоянно имеют рядом обоих родителей и им не приходится метаться между двумя домами.

В то же время в этом сожительстве не все так идеально. Героиня истории признается, что иногда они с бывшим мужем Тайлером яростно ссорятся, и тогда ее нынешнему мужу Майклу приходится вмешиваться и успокаивать ее. Однако, по мнению американки, эти споры больше похожи на ссоры между братом и сестрой, чем на что-то серьезное, и все члены дома участвуют в бытовых делах.

Другой составляющей проблем является интимная жизнь Меган и Майкла, потому что теперь женщине все проявления нежности приходится оставлять "только в пределах спальни". Но когда пара появятся в общих пространствах, где может быть Тайлер, они ведут себя "сдержанно".

Несмотря на все, убеждена героиня истории, жить вместе с бывшим мужем и нынешним — не та катастрофа, которую многие представляют.

"Между всеми сторонами этого уравнения все давно улажено. Ни у кого ничего не осталось на душе. Мы движемся вперед", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал о паре с огромной разницей в росте. Несмотря на 53 см разницы, муж и жена живут счастливо и имеют троих детей.

Впоследствии стало известно, как тюремная надзирательница влюбилась в заклю ченного и создала с ним семью. Теперь она каждую неделю отправляется в 12-часовую дорогу, чтобы провести восемь часов со своим мужем, и ждет его освобождения.