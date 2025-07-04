Жінка живе з новим обранцем і ексчоловіком в одному домі: як їм вдається вживатися (фото)

Американка Меган Маєр досі живе під одним дахом зі своїм ексчоловіком Тайлером і новим бойфренд Майклом. Жінка переконана, що головною причиною такого вчинку є бажання заощадити гроші через високу вартість житла.

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Попри те, що від обох стосунків жінка уже має двох дітей, вона переконана, що насправді всі між собою чудово ладнають і не бачить проблем з таким співмешканням, повідомляє Daily Mail.

Журналісти пишуть, що мешканка штату Південна Кароліна розійшлася зі своїм колишнім чоловіком Тайлером після трьох років шлюбу та спільної доньки у 2023-му. Згодом героїня історії відновила стосунки з колишнім бойфрендом Майклом, за якого вийшла заміж, а пара вже стала батьками сина.

Меган з колишнім і нинішнім чоловіком і дітьми Фото: Megan Meyer/Facebook

Меган розповіла, що стрімке зростання ціни на житло змусило її придумати, як зберегти всіх дітей під одним дахом і суттєво зекономити для всіх сторін. Саме спільне проживання в одному домі й було тим самим рішенням.

"Фінансово ми всі хотіли заощадити й зменшити витрати вдвічі, тож, коли хлопці почали добре ладнати, ми просто подумали: а чому б і ні?", — вказала американка.

Вона відзначає, що крім причини економії, була ще одна — це бажання уникнути плутанини для їхньої доньки, якій було б "дуже важко" постійно переміщатися між двома домівками.

"Це допомогло нам накопичити гроші на нашу спільну мету — зрештою придбати велику ділянку землі та побудувати два окремі будинки. По суті, такий собі сімейний комплекс", — розповідає пані Маєр.

Меган з нинішнім чоловіком Майклом і дітьми Фото: Megan Meyer/Facebook

Нині у будинку Меган мешкають вона сама, її чоловік Майкл, діти та колишній чоловік Тайлер. Вона додала, що така модель співжиття працює, бо діти постійно мають поруч обох батьків і їм не доводиться метатися між двома домівками.

Водночас у цьому співмешканні не все так ідеально. Героїня історії зізнається, що іноді вони з колишнім чоловіком Тайлером люто сваряться, і тоді її нинішньому чоловікові Майклу доводиться втручатися та заспокоювати її. Однак, на думку американки, ці суперечки більше схожі на сварки між братом і сестрою, ніж на щось серйозне, і всі члени дому беруть участь у побутових справах.

Іншою складовою проблем є інтимне життя Меган і Майкла, бо тепер жінці всі прояви ніжності доводиться залишати "лише в межах спальні". Та коли пара з'являться в спільних просторах, де може бути Тайлер, вони поводяться "стримано".

Попри все, переконана героїня історії, жити разом із колишнім чоловіком і теперішнім — не та катастрофа, яку багато хто уявляє.

"Між усіма сторонами цього рівняння все давно залагоджено. Ні в кого нічого не залишилося на душі. Ми рухаємося вперед", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв про пару з величезною різницею в зрості. Попри 53 см різниці, чоловік і дружина живуть щасливо та мають трьох дітей.

Згодом стало відомо, як тюремна наглядачка закохалася у в'язня й створила з ним сім'ю. Тепер вона щотижня вирушає в 12-годинну дорогу, щоб провести вісім годин зі своїм чоловіком, і чекає на його звільнення.