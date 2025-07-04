Молодая пара вошла в свой первый дом и обнаружила забытого "жильца" (видео)

Когда Лорен Уилсон и ее партнер Джимми впервые открыли дверь своего первого дома, они ожидали увидеть пустые стены и коробки, но никак не собаку, радостно виляющую хвостом.

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Неожиданный "подарок" от прежних владельцев удивил пару. В видео, опубликованном Уилсон в TikTok, запечатлен момент первого их входа в новый дом в городе Линдси (Онтарио, Канада).

Клип с подписью "Когда в вашем новом доме полная задница" быстро стал вирусным, набрав свыше 3,4 миллиона просмотров.

На кадрах видно, как за детской калиткой в прихожей стоит собака, явно обрадованная визиту. В углу лежат бутылки с водой и упаковка туалетной бумаги. По мнению пары, это было признаком поспешного переезда. Как выяснилось, пес остался в доме ненадолго из-за того, что предыдущие владельцы не смогли уместить все в один переезд.

"Мы буквально получили ключи за две минуты до видео. Они не рассчитали объем фургона, и собака просто осталась до их возвращения. Мы думали, что дом уже полностью освобожден", — рассказала Уилсон.

Этот неожиданный, пусть и кратковременный, поворот стал забавной противоположностью тому напряжению, с которым обычно сталкиваются покупатели жилья, особенно учитывая данные Гарвардского отчета за 2024 год о том, что миллионы людей не могут позволить себе дом из-за высоких цен и процентных ставок.

Тем временем Уилсон и Джимми, не желая устраивать скандал, просто пошли ужинать, пока риелтор улаживал ситуацию. К 20:30 того же дня собаку забрали, и пара наконец осталась наедине в своем новом доме.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли в стенах дома артефакты Второй мировой. Семья из Нью-Мексико (США) во время ремонта обнаружила десятки ящиков с боеприпасами. По словам Кортни, их использовал годах прежний владелец в 1970-х годах.

Также стало известно, что постоялец отеля сделал фотографию в 3 часа ночи, люди возмущены тем, что он увидел. На снимке видно, как яркий внешний свет пробивается сквозь края плотных штор и под дверь, наполняя комнату почти дневным сиянием.