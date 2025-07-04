Молода пара увійшла у свій перший будинок і помітила забутого "мешканця" (відео)

Коли Лорен Вілсон та її партнер Джиммі вперше відчинили двері свого першого будинку, вони очікували побачити порожні стіни й коробки, але аж ніяк не собаку, який радісно виляє хвостом.

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Несподіваний "подарунок" від колишніх власників здивував пару. У відео, опублікованому Вілсон у TikTok, зафіксовано момент першого їхнього входу в новий будинок у місті Ліндсі (Онтаріо, Канада).

Кліп із підписом "Коли у вашому новому будинку повна дупа" швидко став вірусним, набравши понад 3,4 мільйона переглядів.

На кадрах видно, як за дитячою хвірткою в передпокої стоїть собака, явно зраділа візиту. У кутку лежать пляшки з водою й упаковка туалетного паперу. На думку пари, це було ознакою поспішного переїзду. Як з'ясувалося, пес залишився в будинку ненадовго через те, що попередні власники не змогли вмістити все в один переїзд.

"Ми буквально отримали ключі за дві хвилини до відео. Вони не розрахували об'єм фургона, і собака просто залишився до їхнього повернення. Ми думали, що будинок уже повністю звільнений", — розповіла Вілсон.

Цей несподіваний, нехай і короткочасний, поворот став кумедною протилежністю тій напрузі, з якою зазвичай стикаються покупці житла, особливо з огляду на дані Гарвардського звіту за 2024 рік про те, що мільйони людей не можуть дозволити собі дім через високі ціни та відсоткові ставки.

Тим часом Вілсон і Джиммі, не бажаючи влаштовувати скандал, просто пішли вечеряти, поки рієлтор залагоджував ситуацію. О 20:30 того ж дня собаку забрали, і пара нарешті залишилася наодинці у своєму новому будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло в стінах будинку артефакти Другої світової. Сім'я з Нью-Мексико (США) під час ремонту виявила десятки ящиків з боєприпасами. За словами Кортні, їх використовував колишній власник у 1970-х роках.

Також стало відомо, що постоялець готелю зробив фотографію о 3 годині ночі, люди обурені тим, що він побачив. На знімку видно, як яскраве зовнішнє світло пробивається крізь краї щільних штор і під двері, наповнюючи кімнату майже денним сяйвом.