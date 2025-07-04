Гениальность или недоразумение: школьница создала шедевры, но получила низкие баллы (фото)

Британская писательница и учительница Никола Гаррард рассказала, что ее дочь получила лишь "удовлетворительную" оценку за свой альбом произведений в последнем классе художественной школы. В сети выразили возмущение таким решением преподавателей и отреагировали положительными комплиментами на работу ученицы.

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Женщина говорит, что у ее дочери было ощущение, что ее "заваливают" преподаватели, а сама она переживает будто "терпит крах", говорится в заметке британки в Х.

"Ее портфолио за 12-й класс оценили на D- (оценка "7" по 12-балльной системе — ред). Вторая картина — это ее автопортрет. Я, конечно, предвзята, но считаю, что это просто блестяще. Как вы думаете, могла бы она зарабатывать на жизнь как художница или иллюстратор?", — написала госпожа Гаррард и выставила в заметке четыре работы дочери.

Неизвестная пара Фото: Nicola Garrard/X Автопортрет художницы Фото: Nicola Garrard/X

Британка говорит, что ее ребенок давно увлекается искусством и давно проявляет интерес к живописи. В 12-ом классе школы девушка подготовила целый альбом с шедеврами, но преподаватели не оценили творчества юной художницы.

"Здесь дело в том, что учителя здесь не виноваты! Это — особенности официального оценивания искусства и креативности в Великобритании — стандарты, установленные Ofqual/QCDAgency. Я сама преподаватель английского языка и писательница, и часто вынуждена снижать оценки за замечательные произведения из-за требований к оцениванию/орфографии и грамматики. Это отталкивает детей!", — раскрывает причины такого оценивания женщина.

Женщина на портрете Фото: Nicola Garrard/X Неизвестная в платке Фото: Nicola Garrard/X

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению госпожи Гаррард, большое количество пользователей выразило свое категорическое возмущение от оценок за творчество ее дочери. Многие считают эти картины и работы "достойными" и "очень интересными".

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Ее творчество — невероятное";

"Куда смотрели преподаватели? Здесь очень замечательные работы";

"У этой девушки невероятный потенциал. И, как всегда, система все разрушает";

"Я не фанат современного искусства. Но то, что я вижу, может приносить деньги, и довольно неплохие";

"Передайте ей, что меня завалили на музыке точно так же, как и вашу дочь. И это мне не помешало потом зарабатывать музыкой. Поэтому передайте, чтобы не опускала руки и работала".

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