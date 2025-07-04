Геніальність чи непорозуміння: школярка створила шедеври, але отримала низькі бали (фото)

Британська письменниця та вчителька Нікола Гаррард розповіла, що її донька отримала лише "задовільну" оцінку за свій альбом творів у останньому класі мистецької школи. В мережі висловили обурення таким рішенням викладачів і відреагували позитивними компліментами на роботу учениці.

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Жінка говорить, що в її доньки було відчуття, що її "завалюють" викладачі, а сама вона переживає ніби "зазнає краху", йдеться в дописі британки в Х.

"Її портфоліо за 12-й клас оцінили на D- (оцінка "7" за 12-бальною системою — ред). Друга картина — це її автопортрет. Я, звісно, упереджена, але вважаю, що це просто блискуче. Як ви думаєте, чи могла б вона заробляти на життя як художниця чи ілюстраторка?", — написала пані Гаррард і виставила у дописі чотири роботи доньки.

Невідома пара Фото: Nicola Garrard/X Автопортрет художниці Фото: Nicola Garrard/X

Британка говорить, що її дитина давно захоплюється мистецтвом і давно проявляє інтерес до живопису. В 12-ому класі школи дівчина підготувала цілий альбом з шедеврами, та викладачі не оцінили творчості юної мисткині.

"Тут річ у тому, що вчителі тут не винні! Це — особливості офіційного оцінювання мистецтва й креативності у Великій Британії — стандарти, встановлені Ofqual/QCDAgency. Я сама викладачка англійської мови та письменниця, і часто змушена знижувати оцінки за чудові твори через вимоги до оцінювання/орфографії та граматики. Це відштовхує дітей!", — розкриває причини такого оцінювання жінка.

Жінка на портреті Фото: Nicola Garrard/X Невідома у хустці Фото: Nicola Garrard/X

Реакція соцмереж

У коментарях до допису пані Гаррард, велика кількість користувачів висловила своє категоричне обурення від оцінок за творчість її доньки. Багато хто вважає ці картини та роботи "вартими" та "дуже цікавими".

Найбільше дописувачі вподобали наступні репліки:

"Її творчість — неймовірна";

"Куди дивилися викладачі? Тут дуже чудові роботи";

"У цієї дівчини неймовірний потенціал. І, як завжди, система все руйнує";

"Я не фанат сучасного мистецтва. Та те, що я бачу, може приносити гроші, і доволі непогані";

"Передайте їй, що мене завалили на музиці точно так, як і вашу доньку. І це мені не завадило потім заробляти музикою. Тому передайте, щоби не опускала руки та працювала".

Раніше Фокус розповідав, як художник використав схили для своїх полотен. Художник SAYPE створив гігантські зображення хлопчика й дівчинки площею приблизно 3000 квадратних метрів.

Згодом стало відомо, що фанати Бенксі розгадали "загадку" останнього твору. Хоча майстер не залишив пiдказок, де саме було створено новий стрітарт, фанати швидко змогли виявити локацію, а також висловили свої версії лейтмотиву твору.