Минус 38 кг: многодетная мать кардинально похудела, отказавшись всего от одного продукта
Даниэль Бродвей, большая любительница энергетических напитков, смогла похудеть на 38 килограммов после того, как решилась всего лишь на один кардинальный шаг.
30-летняя Даниэль Бродвей, родившая троих детей, которая пила энергетики каждый день, мечтала похудеть, чтобы чувствовать себя лучше, и решила прибегнуть к фитнесу, пишет Mirror.
Особенно женщину тяготила тяжесть в кишечнике. Она всегда "чувствовала себя вздутой", "ее тошнило от самых случайных продуктов", часто случались высыпания, и она ненавидела то, как себя чувствовала изо дня в день.
Так было до тех пор, пока она не провела небольшое исследование в Интернете и не наткнулась на приложение Simple. Благодаря ему она открыла для себя интервальное голодание, которое в конечном итоге стало переломным моментом как для ее веса, так и, как она утверждает, для здоровья ее кишечника.
Интервальное голодание подразумевает прием пищи в определенном "окне", причем самым популярным является разделение голодания на прием пищи 16:8, то есть 16-часовой период голодания и восьмичасовое "окно" для приема пищи.
Поначалу для Даниэль это стало настоящим испытанием.
"Первые три дня были самыми тяжелыми, потому что я фактически повергла свое тело в шок, исключив из своего рациона много вещей, которые были мне не полезны", – говорит она.
Однако благодаря приложению она выбрала несколько рецептов, которые в конечном итоге дали позитивный результат для ее кишечника:
"В итоге я сбросила 19 килограммов за пять месяцев. И я ничего больше не меняла в своем образе жизни, я лучше питалась, чувствовала себя потрясающе, у меня была постоянная энергия. Я смогла отказаться от всех энергетических напитков — у меня была огромная тяга к энергетическим напиткам".
Бродвей радуется тому, что смогла отказаться от кофеина не в ущерб самочувствию.
"У меня столько энергии, моя кожа не покрывается высыпаниями, я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя лучше в своей одежде, у меня не было проблем с едой. Я действительно верю, что полностью восстановила здоровье своего кишечника", – хвастается Даниэль.
Simple — это приложение для коучинга на основе искусственного интеллекта для взрослых, которые хотят вести более здоровый образ жизни, разработанное командой экспертов по питанию, изменению поведения, цифровому здоровью и медицине.
Даниэль говорит, что после сложного начала она теперь полностью предана программе: "Интервальное голодание — это изменение образа жизни, это не то, что произошло для меня за одну ночь. Мне потребовалось много-много месяцев, чтобы полностью посвятить себя этому образу жизни, и теперь это просто часть моей повседневной жизни".
Избавившись от лишнего веса, женщина начала заботиться о себе, обрела уверенность и даже нашла новые хобби.
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