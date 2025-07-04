Минус 38 кг: многодетная мать кардинально похудела, отказавшись всего от одного продукта

Даниэль Бродвей, большая любительница энергетических напитков, смогла похудеть на 38 килограммов после того, как решилась всего лишь на один кардинальный шаг.

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30-летняя Даниэль Бродвей, родившая троих детей, которая пила энергетики каждый день, мечтала похудеть, чтобы чувствовать себя лучше, и решила прибегнуть к фитнесу, пишет Mirror.

Особенно женщину тяготила тяжесть в кишечнике. Она всегда "чувствовала себя вздутой", "ее тошнило от самых случайных продуктов", часто случались высыпания, и она ненавидела то, как себя чувствовала изо дня в день.

Так было до тех пор, пока она не провела небольшое исследование в Интернете и не наткнулась на приложение Simple. Благодаря ему она открыла для себя интервальное голодание, которое в конечном итоге стало переломным моментом как для ее веса, так и, как она утверждает, для здоровья ее кишечника.

Интервальное голодание подразумевает прием пищи в определенном "окне", причем самым популярным является разделение голодания на прием пищи 16:8, то есть 16-часовой период голодания и восьмичасовое "окно" для приема пищи.

Поначалу для Даниэль это стало настоящим испытанием.

"Первые три дня были самыми тяжелыми, потому что я фактически повергла свое тело в шок, исключив из своего рациона много вещей, которые были мне не полезны", – говорит она.

Однако благодаря приложению она выбрала несколько рецептов, которые в конечном итоге дали позитивный результат для ее кишечника:

"В итоге я сбросила 19 килограммов за пять месяцев. И я ничего больше не меняла в своем образе жизни, я лучше питалась, чувствовала себя потрясающе, у меня была постоянная энергия. Я смогла отказаться от всех энергетических напитков — у меня была огромная тяга к энергетическим напиткам".

Мать троих детей Даниэль Бродвей до и после похудения Фото: The Mirror

Бродвей радуется тому, что смогла отказаться от кофеина не в ущерб самочувствию.

"У меня столько энергии, моя кожа не покрывается высыпаниями, я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя лучше в своей одежде, у меня не было проблем с едой. Я действительно верю, что полностью восстановила здоровье своего кишечника", – хвастается Даниэль.

Simple — это приложение для коучинга на основе искусственного интеллекта для взрослых, которые хотят вести более здоровый образ жизни, разработанное командой экспертов по питанию, изменению поведения, цифровому здоровью и медицине.

Даниэль говорит, что после сложного начала она теперь полностью предана программе: "Интервальное голодание — это изменение образа жизни, это не то, что произошло для меня за одну ночь. Мне потребовалось много-много месяцев, чтобы полностью посвятить себя этому образу жизни, и теперь это просто часть моей повседневной жизни".

Избавившись от лишнего веса, женщина начала заботиться о себе, обрела уверенность и даже нашла новые хобби.

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