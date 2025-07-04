Мінус 38 кг: багатодітна мати кардинально схудла, відмовившись лише від одного продукту

Даніель Бродвей, велика любителька енергетичних напоїв, змогла схуднути на 38 кілограмів після того, як зважилася всього лише на один кардинальний крок.

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30-річна Даніель Бродвей, яка народила трьох дітей, обожнювала енергетики, вживаючи їх щодня, мріяла схуднути, щоб почуватися краще, і вирішила вдатися до фітнесу, пише Mirror.

Особливо жінку обтяжувала тяжкість у кишечнику. Вона завжди "почувалася роздутою", "її нудило від найвипадковіших продуктів", часто траплялися висипання, і вона ненавиділа те, як почувалася день у день.

Так було доти, доки вона не провела невелике дослідження в інтернеті і не натрапила на додаток Simple. Завдяки йому вона відкрила для себе інтервальне голодування, яке в кінцевому підсумку стало переломним моментом як для її ваги, так і, як вона стверджує, для здоров'я її кишечника.

Інтервальне голодування передбачає вживання їжі в певному "вікні", причому найпопулярнішим є поділ голодування на вживання їжі 16:8, тобто 16-годинний період голодування і восьмигодинне "вікно" для вживання їжі.

Спочатку для Даніель це стало справжнім випробуванням.

"Перші три дні були найважчими, тому що я фактично шокувала своє тіло, виключивши зі свого раціону багато речей, які були мені не корисними", — каже вона.

Однак завдяки застосунку вона вибрала кілька рецептів, які в кінцевому підсумку дали позитивний результат для її кишечника:

"У підсумку я скинула 19 кілограмів за п'ять місяців. І я нічого більше не змінювала у своєму способі життя, я краще харчувалася, почувалася чудово, у мене була постійна енергія. Я змогла відмовитися від усіх енергетичних напоїв — у мене була величезна тяга до енергетичних напоїв".

Мати трьох дітей Даніель Бродвей до і після схуднення Фото: The Mirror

Бродвей радіє тому, що змогла відмовитися від кофеїну не на шкоду самопочуттю.

"У мене стільки енергії, моя шкіра не покривається висипаннями, я почуваюся чудово. Я почуваюся краще у своєму одязі, у мене не було проблем з їжею. Я дійсно вірю, що повністю відновила здоров'я свого кишечника", — хвалиться Даніель.

Simple — це додаток для коучингу на основі штучного інтелекту для дорослих, які хочуть вести більш здоровий спосіб життя, розроблений командою експертів із харчування, зміни поведінки, цифрового здоров'я та медицини.

Даніель каже, що після складного початку вона тепер повністю віддана програмі: "Інтервальне голодування — це зміна способу життя, це не те, що сталося для мене за одну ніч. Мені знадобилося багато-багато місяців, щоб повністю присвятити себе цьому способу життя, і тепер це просто частина мого повсякденного життя".

Позбувшись зайвої ваги, жінка почала піклуватися про себе, набула впевненості і навіть знайшла нові хобі.

Раніше Фокус писав, у чому переваги веганської дієти перед середземноморською, а також розповідав, що знайдено спосіб схуднення, який ефективніший за підрахунок калорій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.