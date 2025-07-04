Хотят дружить: ученые обнаружили привычку 5-тонных косаток делиться едой с людьми (видео)

В четырех земных океанах зафиксировали 34 случая с хищными косатками, которые пытались войти в контакт с людьми и предлагали им пищу. На видео, снятых специалистами по китоведению, показали, как пятитонные млекопитающие выпускают изо рта пойманную добычу, которую намеренно принесли к месту встречи.

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Группа ученых Канады, Новой Зеландии, Мексики, которые занимаются изучением китов и морских существ, описала социальное поведение косаток, за которыми наблюдали в течение 20 лет. В статье, которая вышла в 2025 году, рассказывается о преднамеренных контактах с людьми, которые находились либо в лодках, в воде или на берегу. Косатки приносили 18 видов живых существ, которых должны были бы съесть самостоятельно, но вместо этого принесли представителям другого вида. Собранные данные показали, что подарками становились рыбы, млекопитающие, беспозвоночные, птицы, рептилии, водоросли: их демонстрировали и ожидали, какую реакцию это вызовет.

Хищные косатки — видео из статьи китоведов

На видео, которым ученые иллюстрировали статью, видим двух пятитонных косаток, которые плавают рядом с оператором. Одно существо выпускает из зубастого рта, вероятно, чайку. Тельце зависает между китами: его не ловят, а петляют вокруг. Отмечается, что такие "подарки" или "пожертвования" видели и раньше, но только теперь заметили систематичность такого поведения. В большинстве случаев животные ждали реакции человека. Кроме того, иногда они повторно предлагали пищу, от которой уже отказались.

Хищные косатки — животные выпустили еду из пасти Фото: Скриншот Хищные косатки — ракушка, которой поделились с человеком Фото: Скриншот

Хищные косатки — детали

Авторы исследования объяснили, что намерение косаток поделиться пищей — это первый случай, когда хищник использует добычу, чтобы изучить поведение другого существа. Такие действия назвали "генерализованным альтруизмом".

Ученые опубликовали инфографику, на которой показали случаи, когда косатки пытались покормить человека. На картинке видим, что подавляющее большинство таких событий произошло возле Австралии (20). Единичные случаи — возле Норвегии и Бразилии.

Хищные косатки — где зафиксировали случаи, когда животные делились ижей с человеком Фото: Скриншот

Издание The Sun привело мнения ученых относительно поведения морских млекопитающих. В частности, автор исследования, доктор Ингрид Виссер, называет поведение животных "удивительным", а добычу, которую они приносят, — "дарами" и "жертвоприношениями". Между тем другой ученый, Джаред Тауэрс, заметил "просоциальный элемент": ему необычно видеть такие действия у существа, которое не является человеком. Ученая Ванесса Приголлини считает, что это "свидетельствует об их заинтересованности в построении отношений вне собственного вида".

Отметим, 2 января The Sun рассказало об умении косаток целоваться. На опубликованном видео — две особи, которые прижимаются друг к другу и используют язык. В статье назвали такие действия "французским поцелуем". Запись длилась почти две минуты, а затяжной близкий контакт состоялся трижды — 10, 26 и 28 секунд.

Напоминаем, осенью 2023 года на портале The Conversation сообщили, что у косатки страдают от токсина, который накапливается под кожей.