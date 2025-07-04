Хочуть дружити: вчені виявили звичку 5-тонних косаток ділитись їжею з людьми (відео)

У чотирьох земних океанах зафіксували 34 випадки з хижими косатками, які намагались увійти у контакт з людьми та пропонували їм їжу. На відео, знятих фахівцями з китознавства, показали, як п'ятитонні ссавці випускають з рота впольовану здобич, яку навмисно принесли до місця зустрічі.

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Група науковців Канади, Нової Зеландії, Мексики, які займаються вивченням китів та морських істот, описала соціальну поведінку косаток, за якими спостерігали протягом 20 років. У статті, яка вийшла у 2025 році, розповідається про навмисні контакти з людьми, які перебували або у човнах, у воді чи на березі. Косатки приносили 18 видів живих істот, яких мали б з'їсти самостійно, але натомість принесли представникам іншого виду. Зібрані дані показали, що подарунками ставали рибини, ссавці, безхребетні, птахи, рептилії, водорості: їх демонстрували й очікували, яку реакцію це викличе.

Хижі косатки - відео зі статті китознавців

На відео, яким науковці ілюстрували статтю, бачимо двох п'ятитонних косаток, які плавають поруч з оператором. Одна істота випускає з зубатого рота, ймовірно, чайку. Тільце зависає між китами: його не ловлять, а петляють навколо. Зауважується, що такі "дарунки" чи "пожертви" бачили й раніше, але лише тепер помітили систематичність такої поведінки. У більшості випадків тварини чекали на реакцію людини. Крім того, інколи вони повторно пропонували їжу, від якої вже відмовились.

Хижі косатки - тварини випустили їжу з пащі Фото: Скриншот Хижі косатки - черепашка, якою поділились з людиною Фото: Скриншот

Хижі косатки — деталі

Автори дослідження пояснили, що намір косаток поділитись їжею — це перший випадок, коли хижак використовує здобич, щоб вивчити поведінку іншої істоти. Такі дії назвали "генералізованим альтруїзмом".

Вчені опублікували інфографіку, на якій показали випадки, коли косатки намагались погодувати людину. На зображенні бачимо, що переважна більшість таких подій сталось біля Австралії (20). Одиничні випадки — біля Норвегії та Бразилії.

Хижі косатки - де зафіксували випадки, коли тварини ділились іжею з людиною Фото: Скриншот

Видання The Sun навело думки науковців щодо поведінки морських ссавців. Зокрема, авторка дослідження, докторка Інгрід Віссер, називає поведінку тварин "дивовижною", а здобич, яку вони приносять, — "дарами" та "жертвоприношеннями". Тим часом інший науковець, Джаред Тауерс, помітив "просоціальний елемент": йому незвично бачити такі дії в істоти, яка не є людиною. Науковиця Ванесса Пріголліні вважає, що це "свідчить про їхню зацікавленість у побудові стосунків поза межами власного виду".

Зазначимо, 2 січня The Sun розповіло про уміння косаток цілуватись. На опублікованому відео — дві особини, які притискаються один до одного та використовують язик. У статті назвали такі дії "французьким поцілунком". Запис тривав майже дві хвилини, а затяжний близький контакт відбувся тричі — 10, 26 та 28 секунд.

Нагадуємо, восени 2023 року на порталі The Conversation повідомили, що у косатки страждають від токсину, який накопичується під шкірою.