Мужчина открыл капсулу времени с "посланием Бога" (фото)

Американец Дилан Шрейдер, ныне пастор, поделился содержимым капсулы времени, которую он хотел закопать вместе с братом еще в 2000 году. Спустя 25 лет мужчина решил вскрыть ее и обнаружил "настоящий портал в прошлое".

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Капсулой послужила жестяная банка с рисунком Crayola. Об своей находке мужчина рассказал в X (бывший Twitter).

Идея закопать ее появилась под Новый год, но до этого так и не дошло. Все это время она хранилась у Шрейдера дома.

На пороге 2025 года он наконец решился открыть коробку, заклеенную скотчем, и поделился этим моментом в соцсетях. Внутри оказались по-настоящему ностальгические артефакты: листовка о болезнях, брошюра о вреде алкоголя и наркотиков, снимки с полароида, дискеты, религиозный буклет и даже реклама карточек Pokеmon. Особое внимание привлекла аудиокассета с пометкой "введение".

Американец так и не закопал капсулу времени Фото: X (Twitter) Внутри находились вещи из 2000-го года Фото: X (Twitter)

Также в капсуле лежало письмо для людей из будущего, написанное юным Шрейдером с философским вопросом: "Я пишу тем, кто не может ответить. Какое будущее? Оно как 1984 год, дивный новый мир или счастливое будущее? Это послание в будущее, из века свободы слова, религии и безудержного капитализма". В финале письма он призвал к миру, любви и вере.

"Вам я передаю послание Бога, любви и мира. И поэтому, заполняя эту капсулу, я говорю всем нам сегодня, вчера, завтра. Мир вам!", — писал он.

Прослушав старую кассету, мужчина с удивлением услышал голос самого себя — с отсылками к "Автостопом по Галактике", чтением комикса "Кальвина и Хоббса", стихами собственного сочинения и песней Аланис Мориссетт. Он также отметил, что теперь попытается восстановить данные с дискет, если они вообще еще читаются.

Содержимое капсулы времени Фото: X (Twitter)

История мгновенно вызвала волну умиления и ностальгии в соцсетях. Пользователи делились своими воспоминаниями о том времени и признавались, что тоже мечтали закопать капсулу времени, но редко доходили до реализации.

"Это потрясающе! Спасибо, что поделились!", "Я сделал себе "шкатулку памяти". Последнее, что я туда положил, было, наверное, в 2006 году или около того. Мне нужно ее открыть", "Капсулы времени бессмысленны, когда я могу просто зайти в подвал к родителям, и там будет все, начиная с 70-х годов и заканчивая сегодняшним днем", — писали они.

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