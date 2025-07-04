Чоловік відкрив капсулу часу з "посланням Бога" (фото)

Американець Ділан Шрейдер, нині пастор, поділився вмістом капсули часу, яку він хотів закопати разом із братом ще 2000 року. Через 25 років чоловік вирішив розкрити її й виявив "справжній портал у минуле".

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Капсулою послужила бляшана банка з малюнком Crayola. Про свою знахідку чоловік розповів у X (колишній Twitter).

Ідея закопати її з'явилася під Новий рік, але до цього так і не дійшло. Весь цей час вона зберігалася у Шрейдера вдома.

На порозі 2025 року він нарешті зважився відкрити коробку, заклеєну скотчем, і поділився цим моментом у соцмережах. Усередині опинилися по-справжньому ностальгічні артефакти: листівка про хвороби, брошура про шкоду алкоголю і наркотиків, знімки з полароїда, дискети, релігійний буклет і навіть реклама карток Pokеmon. Особливу увагу привернула аудіокасета з позначкою "введення".

Американець так і не закопав капсулу часу Фото: X (Twitter) Усередині знаходилися речі з 2000-го року Фото: X (Twitter)

Також у капсулі лежав лист для людей із майбутнього, написаний юним Шрейдером із філософським запитанням: "Я пишу тим, хто не може відповісти. Яке майбутнє? Воно як 1984 рік, чудовий новий світ або щасливе майбутнє? Це послання в майбутнє, зі століття свободи слова, релігії та нестримного капіталізму". У фіналі листа він закликав до миру, любові та віри.

"Вам я передаю послання Бога, любові та миру. І тому, заповнюючи цю капсулу, я кажу всім нам сьогодні, вчора, завтра. Мир вам!", — писав він.

Прослухавши стару касету, чоловік зі здивуванням почув голос самого себе — з відсиланнями до "Автостопом по Галактиці", читанням коміксу "Кальвіна і Гоббса", віршами власного твору та піснею Аланіс Моріссетт. Він також зазначив, що тепер спробує відновити дані з дискет, якщо вони взагалі ще читаються.

Вміст капсули часу Фото: X (Twitter)

Історія миттєво викликала хвилю розчулення і ностальгії в соцмережах. Користувачі ділилися своїми спогадами про той час і зізнавалися, що теж мріяли закопати капсулу часу, але рідко доходили до реалізації.

"Це приголомшливо! Дякую, що поділилися!", "Я зробив собі "скриньку пам'яті". Останнє, що я туди поклав, було, напевно, у 2006 році або близько того. Мені потрібно її відкрити", "Капсули часу безглузді, коли я можу просто зайти в підвал до батьків, і там буде все, починаючи з 70-х років і закінчуючи сьогоднішнім днем", — писали вони.

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