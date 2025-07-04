Спортсмен воткнул в нос провод от iPhone и изображал больного раком (фото, видео)

В Британии завершился суд над бывшим ирландским спортсменом Диджей Кэри (D. J. Carey), который с 2014 по 2022 год имитировал рак и собирал пожертвования добросердечных людей. Одна из потерпевших сообщила, что перечислила фейковому больному 10 тысяч евро.

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Дублинский уголовный суд рассматривал дело, в котором было 20 пунктов обвинения, сообщило агентство BBC. Пострадало 13 человек — это люди, которые помогали Кэри, считая его смертельно больным. Впрочем, он признал вину по 10 десяти пунктам. Диджей Кэри — пятикратный чемпион командной игры герлинг, которого уважали ирландцы и называли самым титулованным спортсменом. При этом почти 10 лет он обманывал людей и выманивал деньги, рассказали журналисты детали дела.

Мошенничество со сборами — детали дела Диджея Кэри (D. J. Carey)

Агентство опубликовало фото Кэри, на котором он притворяется больным. Из носа у "больного" торчит трубка, которая должна показать, как ему якобы трудно дышать. При этом выяснилось, что белая трубка — это на самом деле провод от зарядного устройства iPhone. Среди тех, кто поверил мошеннику, был предприниматель Денис О'Брайен — самый богатый человек Ирландии, говорится в статье.

Мошенничество со сборами — фото Джейди Кэри с проволокой в носу Фото: Скриншот

Во время судебного разбирательства фигурант молчал и никак не объяснял свои поступки. Тем временем адвокат пытался его защитить. По его словам, Кэри на самом деле серьезно болен, но не раком, а нуждается в операции на сердце. Суд не прислушался к этим оправданиям: 54-летнего Кэри взяли под стражу прямо в зале и объявят приговор 29 октября.

Мошенничество со сборами — как выглядит фигурант Джейди Кэри Фото: Скриншот

Мошенничество со сборами — детали

Между тем медиа The Sun добавило некоторые детали к делу мошенничества со сборами. Медиа сообщило, что Джейди Кэри ушел из спорта в 2006 году, а за свою карьеру по герлингу забил 34 гола, набрал 195 очков в 57 играх. Болельщики называли его "Марадонной герлинга". Через несколько лет после этого ирландец фигурировал в деле о мошенничестве: в 2011 году он занял 7,3 млрд фунтов стерлингов и не смог их отдать. Долг погасили в 2018 году, при этом указывалось, что на самом деле кредиторы вернули лишь 1%.

Скандальные фото с зарядкой от iPhone рассылались людям, которых Кэри пытался убедить в болезни раком, написало The Sun. Дело против него открыли в 2023 году, уже осенью 2025 он услышит приговор. Медиа не рассказало, что произошло с деньгами, которые экс-спортсмен собрал у людей.

Отметим, в Украине летом 2025 также разоблачили мошенничество со сборами. В конце июня у журналистки-расследовательницы возникли вопросы к Назарию Гусакову, больному мышечной дистрофией. Назарий собирал у людей миллионы гривен на лекарства, которые ему на самом деле предоставлял Львовский городской совет. При этом подозревают, что деньги могли тратиться на покер, а не на лечение.

Напоминаем, 28 июня полиция пришла что друга Назария Гусакова, а он три часа прятался на крыше.