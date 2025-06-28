Три часа на чердаке: СМИ раскрыли подробности задержания лучшего друга Назария Гусакова (видео)

Доверенное лицо и лучший друг львовского активиста Назария Гусакова, задержанный накануне правоохранителями, прятался на чердаке, прежде чем попасть в руки полицейских.

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Во время следственных действий 30-летний мужчина сбежал от стражей порядка и спрятался на чердаке спортзала, где просидел около трех часов. Чтобы полиция его не достала, он забрал лестницу, пишет ресурс Texty.org.ua со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Кто именно на чердаке, в полиции не раскрывали, но журналисты сообщают, что мужчину зовут Владимир Терлецкий. Он – лучший друг Назария Гусакова и его доверенное лицо.

На видео, опубликованном с сети, видно, что он сидит на чердаке и общается с полицейскими через квадратное отверстие в потолке. Мужчину просят спуститься, чтобы во всем разобраться, но тот отказывается.

Когда его не удалось уговорить спуститься, полицейские согласились с тем, чтобы он сидел там до приезда следственно-оперативной группы. В результате тот просидел на чердаке три часа.

Источник ресурса в правоохранительных органах рассказал о мужчине, что тот был в розыске за уклонение от призыва.

"А [есть все шансы, что] "закроют" по статье 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", – добавил он.

За что задержали друга Назария Гусакова

27 июня Терлецкого задержали во время следственных действий по делу Назария Гусакова. Они – лучшие друзья, а Владимир – доверенное лицо больного спинальной мышечной атрофией львовьянина. Оба живут на Левандовке. Во время обысков мужчина хотел убежать на авто и умышленно наехал на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований (ДСР) и травмировал его. Инцидент попал на камеру наблюдения правоохранителя.

По информации полиции, карточку друга Гусаков использовал для сбора средств на лечение.

Дело Назария Гусакова

Назарий Гусаков стал фигурантом громкого скандала, связанного с деньгами.

После того, как в медиа появилась информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств Гусаковым, больным спинальной мышечной атрофией, который постоянно говорил о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения СМА, правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины

Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельки бирж Binance и FTX Назария Гусакова, которые осуществлялись в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.

Назарий Гусаков выехал в Италию 13 июня Фото: Facebook

В комментарии изданию мужчина заявил, что это – "деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши либо с покера, либо со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.

После разгоревшегося скандала Назарий уехал в Италию, где живет его мать, а 19 июня опубликовал пост в соцсети, где призвал не донатить ему.

Ранее Фокус писал, как мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с Назарием Гусаковым.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад от министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества".