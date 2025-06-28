Три години на горищі: ЗМІ розкрили подробиці затримання найкращого друга Назарія Гусакова (відео)

Довірена особа і найкращий друг львівського активіста Назарія Гусакова, затриманий напередодні правоохоронцями, ховався на горищі, перш ніж потрапити до рук поліцейських.

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Під час слідчих дій 30-річний чоловік утік від правоохоронців і сховався на горищі спортзалу, де просидів близько трьох годин. Щоб поліція його не дістала, він забрав драбину, пише ресурс Texty.org.ua з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Хто саме на горищі, у поліції не розкривали, але журналісти повідомляють, що чоловіка звати Володимир Терлецький. Він — найкращий друг Назарія Гусакова та його довірена особа.

На відео, опублікованому з мережі, видно, що він сидить на горищі і спілкується з поліцейськими через квадратний отвір у стелі. Чоловіка просять спуститися, щоб у всьому розібратися, але той відмовляється.

Коли його не вдалося вмовити спуститися, поліцейські погодилися з тим, щоб він сидів там до приїзду слідчо-оперативної групи. У результаті той просидів на горищі три години.

Джерело ресурсу в правоохоронних органах розповіло про чоловіка, що той був у розшуку за ухилення від призову.

"А [є всі шанси, що] "закриють" за статтею 345 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", — додав він.

За що затримали друга Назарія Гусакова

27 червня Терлецького затримали під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова. Вони — найкращі друзі, а Володимир — довірена особа хворого на спінальну м'язову атрофію львів'янина. Обидва живуть на Левандівці. Під час обшуків чоловік хотів втекти на авто і навмисне наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та травмував його. Інцидент потрапив на камеру спостереження правоохоронця.

За інформацією поліції, картку друга Гусаков використовував для збору коштів на лікування.

Справа Назарія Гусакова

Назарій Гусаков став фігурантом гучного скандалу, пов'язаного з грошима.

Після того, як у медіа з'явилася інформація про ймовірне шахрайство, пов'язане зі збором благодійних коштів Гусаковим, хворим на спінальну м'язову атрофію, який постійно говорив про необхідність закупівлі дороговартісного препарату для лікування СМА, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

Назарій Гусаков виїхав до Італії 13 червня Фото: Facebook

У коментарі виданню чоловік заявив, що це -"гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

Після скандалу, що розгорівся, Назарій поїхав до Італії, де живе його мати, а 19 червня опублікував пост у соцмережі, де закликав не донатити йому.

Раніше Фокус писав, як мер Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію з Назарієм Гусаковим.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав доповідь від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо "скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова та можливих випадків шахрайства".