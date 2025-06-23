"Перевіряємо": Андрій Садовий відреагував на скандал навколо Назарія Гусакова

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що вони перевіряють усі факти, що стосуються скандалу навколо 31-річного активіста Назарія Гусакова, який хворів на спінально-м'язову атрофію і збирав гроші на своє лікування.

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Після того як поліція порушила два кримінальні провадження на підставі інформації, раніше оприлюдненої ЗМІ, Садовий у соцмережах повідомив, що мерія отримала багато запитів від журналістів через ситуацію з Гусаковим, і зараз влада перевіряє всі факти.

"Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на будь-якій державній або муніципальній програмі підтримки. Це важливо для розуміння, яку допомогу він міг отримувати останнім часом — окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо", — написав мер.

Він наголосив, що вони готові й далі купувати необхідні ліки для Назарія та другої людини, яка перебуває на цій програмі. Але, згідно з процедурою, ці ліки можна отримати тільки у Львові.

Назарій Гусаков хворіє на спінально-м'язову атрофію Фото: Назарій Гусаков

Садовий додав, що минулого тижня мав коротку розмову з Назаром, який підтвердив свою поїздку за кордон.

"Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама. Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", — пояснив градоначальник.

За його словами, Гусаков збирається повернутися в Україну, оскільки йому необхідне лікування.

Наразі ж міська влада співпрацює з журналістами-розслідувачами та поліцією, надаючи їм усі наявні документи та факти, щоб з'ясувати правду.

Про від'їзд Назарія Гусакова з України стало відомо 13 серпня. Через шість днів він написав пост в Facebook, де попросив більше не донатити йому, а також розповів, що його стан погіршився.

У бесіді з журналістами чоловік також підтвердив, що отримує від місцевої влади препарат "Еврісді", проте йому його не вистачає. Минулого року йому виділили 28 флаконів цього препарату на рік за необхідних 40. У поточному році йому було надано лише 20 флаконів, стверджував він.

Раніше Фокус писав, з чого почався скандал із Назарієм Гусаковим. Чоловік підтвердив, що отримував відсоток із коштів, які гравці переказували через його рахунок.