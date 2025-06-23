"Проверяем": Андрей Садовый отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что они проверяют все факты, касающиеся скандала вокруг 31-летнего активиста Назария Гусакова, больного спинально-мышечной атрофией и собиравшего деньги на свое лечение.

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После того как полиция возбудила два уголовных производства на основании информации, ранее обнародованной СМИ, Садовый в соцсетях сообщил, что мэрия получила много запросов от журналистов из-за ситуации с Гусаковым, и сейчас власти проверяют все факты.

"Мы обратились с соответствующими запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине. Просим предоставить максимум информации, в частности, находится ли Назар на какой-либо государственной или муниципальной программе поддержки. Это важно для понимания, какую помощь он мог получать в последнее время — кроме помощи от города Львова и благотворительных взносов, о которых известно", – написал мэр.

Он подчеркнул, что они готовы и дальше покупать необходимые лекарства для Назария и второго человека, который находится на этой программе. Но, согласно процедуре, это лекарство можно получить только во Львове.

Назарий Гусаков болеет спинально-мышечной атрофией Фото: Назарий Гусаков

Садовый добавил, что на прошлой неделе имел короткий разговор с Назаром, который подтвердил свою поездку за границу.

"Его семейный врач также знает, что он неоднократно ездил в Италию на короткое время. Насколько мы понимаем, там живет его мама. Это важно: он не уехал после разгоревшегося скандала — это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении", – объяснил градоначальник.

По его словам, Гусаков собирается вернуться в Украину, поскольку ему необходимо лечение.

Пока же городские власти сотрудничают с журналистами-расследователями и полицией, предоставляя им все имеющиеся документы и факты, чтобы выяснить правду.

Об отъезде Назария Гусакова из Украины стало известно 13 августа. Спустя шесть дней он написал пост в Facebook, где попросил больше не донатить ему, а также рассказал, что его состояние ухудшилось.

В беседе с журналистами мужчина также подтвердил, что получает от местных властей препарат "Эврисди", однако ему его не хватает. В прошлом году ему выделили 28 флаконов этого препарата в год при необходимых 40. В текущем году ему было предоставлено лишь 20 флаконов, утверждал он.

Ранее Фокус писал, с чего начался скандал с Назарием Гусаковым. Мужчина подтвердил, что получал процент со средств, которые игроки переводили через его счет.