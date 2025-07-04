Спортсмен втикнув у ніс дріт від iPhone та вдавав з себе хворого на рак (фото, відео)

У Британії завершився суд над колишнім ірландським спортсменом Діджей Кері (D. J. Carey), який з 2014 по 2022 рік імітував рак та збирав пожертви добросердних людей. Одна з потерпілих повідомила, що перерахувала фейковому хворому 10 тисяч євро.

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Дублінський кримінальний суд розглядав справу, у якій було 20 пунктів обвинувачення, повідомило агентство BBC. Постраждало 13 людей — це люди, які допомагали Кері, вважаючи його смертельно хворим. Втім, він визнав провину за 10 десятьма пунктами. Діджей Кері — п'ятиразовий чемпіон командної гри герлінг, якого поважали ірландці та називали найтитулованішим спортсменом. При цьому майже 10 років він обманював людей та виманював гроші, розповіли журналісти деталі справи.

Шахрайство зі зборами - деталі справи Діджея Кері (D. J. Carey)

Агентство опублікувало фото Кері, на якому він удає хворого. З носа у "хворого" стирчить трубка, яка має показати, як йому начебто важко дихати. При цьому з'ясувалось, що біла трубка — це насправді провід від зарядного пристрою iPhone. Серед тих, хто повірив шахраю, був підприємець Деніс О'Браєн — найбагатша людина Ірландії ідеться у статті.

Шахрайство зі зборами - фото Джейді Кері з дротом у носі Фото: Скриншот

Під час судового розгляду фігурант мовчав і ніяк не пояснював свої вчинки. Тим часом адвокат намагався його захистити. З його слів, Кері насправді серйозно хворий, але не на рак, а потребує операції на серці. Суд не прислухався до цих виправдань: 54-річного Кері взяли під варту прямо в залі й оголосять вирок 29 жовтня.

Шахрайство зі зборами - як виглядає фігурант Джейді Кері Фото: Скриншот

Шахрайство зі зборами — деталі

Тим часом медіа The Sun додало деякі деталі до справи шахрайства зі зборами. Медіа повідомило, що Джейді Кері пішов зі спорту у 2006 році, а за свою кар'єру з герлінгу він забив 34 голи, набрав 195 очок у 57 іграх. Вболівальники називали його "Марадонною герлінгу". За кілька років після цього ірландець фігурував у справі про шахрайство: у 2011 році він позичив 7,3 млрд фунтів стерлінгів і не зміг їх віддати. Борг погасили у 2018 році, при цьому вказувалось, що насправді кредитори повернули лише 1%.

Скандальні фото з зарядкою від iPhone розсилались людям, яких Кері намагався переконати у хворобі на рак, написало The Sun. Справу проти нього відкрили у 2023 році вже восени 2025 він почує вирок. Медіа не розповіло, що сталось з грошима, які ексспортсмен зібрав у людей.

Зазначимо, в Україні влітку 2025 також викрили шахраювання зі зборами. Наприкінці червні у журналістки-розслідувачки виникли питання до Назарія Гусакова, хворого на м'язову дистрофію. Назарій збирав у людей мільйони гривень на ліки, які йому насправді надавала Львівська міська рада. При цьому підозрюють, що гроші могли витрачатись на покер, а не на лікування.

Нагадуємо, 28 червня поліція прийшла до друга Назарія Гусакова, який три години ховався на даху.