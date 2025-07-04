Спортсмен втикнув у ніс дріт від iPhone та вдавав з себе хворого на рак (фото, відео)
У Британії завершився суд над колишнім ірландським спортсменом Діджей Кері (D. J. Carey), який з 2014 по 2022 рік імітував рак та збирав пожертви добросердних людей. Одна з потерпілих повідомила, що перерахувала фейковому хворому 10 тисяч євро.
Дублінський кримінальний суд розглядав справу, у якій було 20 пунктів обвинувачення, повідомило агентство BBC. Постраждало 13 людей — це люди, які допомагали Кері, вважаючи його смертельно хворим. Втім, він визнав провину за 10 десятьма пунктами. Діджей Кері — п'ятиразовий чемпіон командної гри герлінг, якого поважали ірландці та називали найтитулованішим спортсменом. При цьому майже 10 років він обманював людей та виманював гроші, розповіли журналісти деталі справи.
Агентство опублікувало фото Кері, на якому він удає хворого. З носа у "хворого" стирчить трубка, яка має показати, як йому начебто важко дихати. При цьому з'ясувалось, що біла трубка — це насправді провід від зарядного пристрою iPhone. Серед тих, хто повірив шахраю, був підприємець Деніс О'Браєн — найбагатша людина Ірландії ідеться у статті.
Під час судового розгляду фігурант мовчав і ніяк не пояснював свої вчинки. Тим часом адвокат намагався його захистити. З його слів, Кері насправді серйозно хворий, але не на рак, а потребує операції на серці. Суд не прислухався до цих виправдань: 54-річного Кері взяли під варту прямо в залі й оголосять вирок 29 жовтня.
Шахрайство зі зборами — деталі
Тим часом медіа The Sun додало деякі деталі до справи шахрайства зі зборами. Медіа повідомило, що Джейді Кері пішов зі спорту у 2006 році, а за свою кар'єру з герлінгу він забив 34 голи, набрав 195 очок у 57 іграх. Вболівальники називали його "Марадонною герлінгу". За кілька років після цього ірландець фігурував у справі про шахрайство: у 2011 році він позичив 7,3 млрд фунтів стерлінгів і не зміг їх віддати. Борг погасили у 2018 році, при цьому вказувалось, що насправді кредитори повернули лише 1%.
Скандальні фото з зарядкою від iPhone розсилались людям, яких Кері намагався переконати у хворобі на рак, написало The Sun. Справу проти нього відкрили у 2023 році вже восени 2025 він почує вирок. Медіа не розповіло, що сталось з грошима, які ексспортсмен зібрав у людей.
Зазначимо, в Україні влітку 2025 також викрили шахраювання зі зборами. Наприкінці червні у журналістки-розслідувачки виникли питання до Назарія Гусакова, хворого на м'язову дистрофію. Назарій збирав у людей мільйони гривень на ліки, які йому насправді надавала Львівська міська рада. При цьому підозрюють, що гроші могли витрачатись на покер, а не на лікування.
Нагадуємо, 28 червня поліція прийшла до друга Назарія Гусакова, який три години ховався на даху.