Наслаждается летом: кадры отдыха золотистого ретривера заставили позавидовать пользователей (видео)

27-летняя Адрия Барич из Калифорнии поделилась в социальных сетях кадрами отдыха в бассейне ее золотистого ретривера Овсянки, которые завирусились среди пользователей. Люди не могут сдержать эмоций и выражают восхищение и даже зависть от того, как отдыхает ретривер.

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На видео видно, как Овсянка (так зовут ретривера) прохлаждается в бассейне со своей хозяйкой. Он играет в воде, а затем расслабленно отдыхает с закрытыми глазами на своем надувном матрасе. Этими кадрами женщина поделилась на странице в Instagram.

Видеоролик с отдыхом золотистого ретривера в бассейне собрал за короткое время более 2,5 миллиона просмотров и более 230 тысяч лайков.

Выяснилось, что 27-летняя Адрия обустроила бассейн дома специально для своего 6-месячного щенка. Женщина хотела, чтобы ее ретривер мог там проводить весь летний отдых, поскольку Овсянка показал себя отличным пловцом и любителем воды.

"Ладно, Овсянка, я вижу, как ты живешь жизнью 5-звездочного курорта, пока я здесь кружусь вокруг разбрызгивающей машины. Живу. Мечтой", — пишет один из пользователей.

Некоторые же высказали предположение, что Овсянка в воде проводит целые дни, поскольку чувствует себя там максимально комфортно и счастливо.

"Что-то мне подсказывает, что Овсянка в бассейне где-то с 6 утра", — пишут в комментариях.

Почему ретриверы любят плавать?

Золотистые ретриверы, как свидетельствуют данные из открытых источников, любят воду. Дело в том, что эта порода была специально выведена для работы в воде — например, для сбора дичи, которая падала в воду.

Ретриверы обладают двойной шерстью, что помогает им при пребывании в воде, а ещё — природную склонность к апортировке предметов из воды. Собаки этой породы радостно достают из воды палки или мячики, и могут повторять эти действия снова и снова.

Напомним, 3 июля в издании Newsweek рассказали историю, когда кошка после смерти собаки каждый вечер делает трогательные вещи, скучая по своему покойному другу.

Также 28 июня в Newsweek поделились кадрами, какие последствия случились из-за того, что двух золотистых ретриверов впервые оставили дома наедине.