Насолоджується літом: кадри відпочинку золотистого ретривера змусили позаздрити користувачів (відео)

27-річна Адрія Баріч з Каліфорнії поділилася у соціальних мережах кадрами відпочинку у басейні її золотистого ретривера Вівсянки, які завірусилися серед користувачів. Люди не можуть стримати емоцій й виказують захоплення та навіть заздрощі від того, як відпочиває ретривер.

Related video

На відео видно, як Вівсянка (так звати ретривера) прохолоджується у басейні зі своєю господинею. Він грається у воді, а потім розслаблено відпочиває із заплющеними очима на своєму надувному матраці. Цими кадрами жінка поділилася на сторінці в Instagram.

Відеоролик з відпочинком золотистого ретривера у басейні зібрав за короткий час понад 2,5 мільйона переглядів і понад 230 тисяч уподобань.

З'ясувалося, що 27-річна Адрія облаштувала басейн вдома спеціально для свого 6-місячного цуценяти. Жінка хотіла, аби її ретривер міг там проводити весь літній відпочинок, оскільки Вівсянка показав себе чудовим плавцем і любителем води.

"Гаразд, Вівсянка, я бачу, як ти живеш життям 5-зіркового курорту, поки я тут кружляю навколо розбризкувальної машини. Живу. Мрією", — пише один із користувачів.

Дехто ж висловив припущення, що Вівсянка у воді проводить цілісінькі дні, оскільки почувається там максимально комфортно та щасливо.

"Щось мені підказує, що Вівсянка в басейні десь із 6 ранку", — пишуть у коментарях.

Чому ретривери люблять плавати?

Золотисті ретривери, як свідчать дані із відкритих джерел, люблять воду. Річ у тому, що цю породу було спеціально виведено для роботи у воді — наприклад, для збору дичини, яка падала у воду.

Ретривери володіють подвійною шерстю, що допомагає їм при перебуванні у воді, а ще — природну схильність до апортування предметів із води. Собаки цієї породи радісно дістають із води палки чи м'ячики, і можуть повторювати ці дії знову і знову.

Нагадаємо, 3 липня у виданні Newsweek розповіли історію, коли кішка після смерті собаки кожного вечора робить зворушливі речі, сумуючи за своїм покійним другом.

Також 28 червня у Newsweek поділилися кадрами, які наслідки трапилися через те, що двох золотистих ретриверів уперше залишили вдома наодинці.