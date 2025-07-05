"Проезжай": одессит насмешил соцсети, не поделив дорогу с собственным отражением (видео)

В одном из одесских супермаркетов произошел курьезный случай, во время которого покупатель не узнал самого себя в зеркале.

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Один из покупателей супермаркета еле разминулся с собственным отражением в зеркале, сообщает местный Telegram-канал "Х***ая Одесса".

В опубликованном видео мужчина с тележкой в узком проходе магазина спорит с другим покупателем в зеркале, кто из них должен проехать первым.

"Ну проезжай", — кивает рукой посетитель, таким образом показывая, что он уступает дорогу, однако его "оппонент" оказался упрямым и не сдвинулся с места.

После чего мужчина намеревается проехать первым и с силой ударяет тележкой по зеркалу.

Другие клиенты магазина, стоящие рядом, указали покупателю на его ошибку, после чего тот с невозмутимым видом продолжил свое движение по торговой точке.

Сообщается, что данный курьез произошел в "Сильпо" на Французском бульваре.

Напомним, ранее мы писали, что женщина из самого "глухого" села в Канаде тратит по 10 часов на дорогу в магазин. При этом, каждая поездка за продуктами, учитывая расходы на еду, бензин и жилье, если нужно остановиться на ночлег, обходится более 50 тыс. грн в эквиваленте.

Также Фокус сообщал, что в феврале в американском штате Пенсильвания произошла необычно масштабная кража. Из бакалейного магазина воры украли 100 тысяч яиц на сумму около 40 тысяч долларов.