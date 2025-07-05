"Проїжджай": одесит насмішив соцмережі, не поділивши дорогу з власним відображенням (відео)

В одному з одеських супермаркетів стався курйозний випадок, під час якого покупець не впізнав самого себе в дзеркалі.

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Один із покупців супермаркету ледве розминувся з власним відображенням у дзеркалі, повідомляє місцевий Telegram-канал "Х***ая Одесса".

В опублікованому відео чоловік із візком у вузькому проході магазину сперечається з іншим покупцем у дзеркалі, хто з них має проїхати першим.

"Ну проїжджай", — киває рукою відвідувач, у такий спосіб показуючи, що він поступається дорогою, однак його "опонент" виявився впертим і не зрушив із місця.

Після чого чоловік має намір проїхати першим і з силою вдаряє візком по дзеркалу.

Інші клієнти магазину, що стояли поруч, вказали покупцеві на його помилку, після чого той із незворушним виглядом продовжив свій рух торговою точкою.

Повідомляється, що цей курйоз стався в "Сільпо" на Французькому бульварі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жінка з найбільш "глухого" села в Канаді витрачає по 10 годин на дорогу до магазину. При цьому, кожна поїздка за продуктами, враховуючи витрати на їжу, бензин і житло, якщо потрібно зупинитися на нічліг, обходиться понад 50 тис. грн в еквіваленті.

Також Фокус повідомляв, що в лютому в американському штаті Пенсільванія сталася незвично масштабна крадіжка. З бакалійного магазину злодії вкрали 100 тисяч яєць на суму близько 40 тисяч доларів.