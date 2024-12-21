Жінка з "найглухішого" села витрачає по 10 год на дорогу в магазин: як вона там живе

Кожна поїздка за продуктами, враховуючи витрати на їжу, бензин і житло, якщо потрібно зупинитися на ночівлю, обходиться Хіларі майже в 1000 фунтів стерлінгів.

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35-річна Хіларі Мессер-Берроу з Канади живе зі своїм чоловіком у віддаленому селі, де немає навіть електрики. Жінці подобається тиша і спокій, що там панують, але вискочити в продуктовий магазин, якщо їй захочеться солодкого або просто перекусити, просто неможливо, адже до такої поїздки потрібно готуватися заздалегідь. Про своє життя вона розповідає на сторінці у TikTok.

У вірусному ролику, що зібрав понад 2,5 мільйона переглядів, авторка розказує про детальну підготовку до подорожі у продуктовий магазин за 300 миль (483 км), зокрема складання таблиці Excel зі спеціальними категоріями.

"Ми здійснюємо таку поїздку в середньому кожні 6-8 тижнів. Переконуємося, що в нашому автомобілі є повністю укомплектований аварійний набір на випадок поломки або аварії. Оскільки дорога дуже віддалена, треба готуватися до можливості застрягти на деякий час", — пояснює жінка.

Кожна така поїздка, враховуючи витрати на їжу, бензин і житло, якщо потрібно зупинитися на ночівлю, обходиться подружжю майже в 1000 фунтів стерлінгів (близько 52 тис. грн).

Хіларі Мессер-Берроу живе у канадському селі Фото: North_phase

"Взимку, як правило, зупиняємося на ніч, оскільки дуже мало світла, але влітку долаємо шлях за один день. Купуємо продукти, їжу, корм для собак, а також різні побутові речі, такі як туалетний папір, засоби для миття, садовий інвентар. Цифри можуть варіюватися", — розповідає Елізабет в інтерв'ю виданню What's The Jam.

Її відео, поширене в соціальних мережах, зібрало понад 193 тисяч вподобань і 1700 коментарів. Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Як це взагалі можливо, жити так далеко?";

"І як після цього мені скаржитися на те, що доводиться щотижня витрачати по дві години на дорогу до магазину?";

"Вам потрібно просто купити гелікоптер, чорт забирай".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на еко-курорті.