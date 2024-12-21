Женщина из самого "глухого" села тратит по 10 часов на дорогу в магазин: как она там живет

Каждая поездка за продуктами, учитывая расходы на еду, бензин и жилье, если нужно остановиться на ночлег, обходится Хилари почти в 1000 фунтов стерлингов.

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35-летняя Хилари Мессер-Берроу из Канады живет со своим мужем в отдаленной деревне, где нет даже электричества. Женщине нравится тишина и спокойствие, что там царят, но выскочить в продуктовый магазин, если ей захочется сладкого или просто перекусить, просто невозможно, ведь к такой поездке нужно готовиться заранее. О своей жизни она рассказывает на странице в TikTok.

В вирусном ролике, собравшем более 2,5 миллиона просмотров, автор делится деталями подготовки к путешествию в продуктовый магазин за 300 миль (483 км), в частности она составляет таблицы Excel со специальными категориями.

"Мы совершаем такую поездку в среднем каждые 6-8 недель. Убеждаемся, что в нашем автомобиле есть полностью укомплектованный аварийный набор на случай поломки или аварии. Поскольку дорога очень отдаленная, надо готовиться к возможности застрять на некоторое время", — объясняет женщина.

Каждая такая поездка, учитывая расходы на еду, бензин и жилье, если нужно остановиться на ночлег, обходится супругам почти в 1000 фунтов стерлингов (около 52 тыс. грн).

Хилари Мессер-Берроу живет в канадской деревне Фото: North_phase

"Зимой, как правило, останавливаемся на ночь, поскольку очень мало света, но летом преодолеваем путь за один день. Покупаем продукты, еду, корм для собак, а также различные бытовые вещи, такие как туалетная бумага, средства для мытья, садовый инвентарь. Цифры могут варьироваться", — рассказывает Элизабет в интервью изданию What's The Jam.

Ее видео, опубликованное в социальных сетях, собрало более 193 тысяч лайков и 1700 комментариев. Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Как это вообще возможно, жить так далеко?";

"И как после этого мне жаловаться на то, что приходится каждую неделю тратить по два часа на дорогу до магазина?";

"Вам нужно просто купить вертолет, черт возьми".

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на эко-курорте.