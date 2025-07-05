Шансы были ничтожно малы: парню вернули кольцо, которое он потерял 15 лет назад (видео)

Уэйн Корпрю из Вирджинии смог вернуть себе обручальное кольцо спустя 15 лет после того, как потерял его на рождественской елочной ферме.

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Кольцо было утеряно во время покупки елки в 2010 году в городе Ньюпорт, сообщает телекомпания Fox 19.

Срубив понравившееся дерево, мужчина снял перчатки и понял, что потерял кольцо. Владелец целый день искал свою пропажу даже с помощью металлоискателя, однако безрезультатно. И через 15 лет он получил звонок от нынешних владельцев питомника Joe's Tree Farm, которые сообщили, что нашли пропажу.

Ферма, работающая с 1962 года, была приобретена в 2018 году вместе со скрупулезными записями о всех вещах, которые в разное время были утеряны на ее территории. Записи аккуратно собирались и складывались в стопку.

И во время посадки кукурузы Саманта Гилрет, жена теперешнего владельца елочной фермы Даррена, заметила кольцо, лежащее в земле. При этом, шансы на то, что кольцо заметят, были ничтожно малы, так как пара решила вспахать небольшой участок посреди большого травяного поля, который ранее не обрабатывался, и наткнулись на украшение.

Вернувшись в магазин, Даррен и Саманта просмотрели все объявления о пропажах и нашли записку 15-летней давности с номером телефона Корпрю, который смог забрать свое кольцо уже на следующий день.

Корпрю сказал, что в 2010 году его кольцо стоило более 1000 долларов, а сейчас он планирует сделать из него еще одно ювелирное украшение.

Напомним, американка Дэна Попхэм нашла обручальное кольцо, потерянное 20 лет назад во время ремонта ванной комнаты. Трогательное видео с ее реакцией стало вирусным в сети.

Также Фокус писал, как Сара Мон из Миссури во время отпуска во Флориде потеряла в океане обручальное кольцо. Однако женщина не растерялась и решила попытать счастья в поисках.