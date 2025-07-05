Шанси були мізерно малі: хлопцеві повернули обручку, яку він загубив 15 років тому (відео)

Вейн Корпрю з Вірджинії зміг повернути собі обручку через 15 років після того, як загубив її на різдвяній ялинковій фермі.

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Обручку було загублено під час купівлі ялинки 2010 року в місті Ньюпорт, повідомляє телекомпанія Fox 19.

Зрубавши вподобане дерево, чоловік зняв рукавички і зрозумів, що загубив каблучку. Власник цілий день шукав свою пропажу навіть за допомогою металошукача, проте безрезультатно. Та через 15 років він отримав дзвінок від нинішніх власників розплідника Joe's Tree Farm, які повідомили, що знайшли пропажу.

Ферма, що працює з 1962 року, була придбана у 2018 році разом зі скрупульозними записами про всі речі, які в різний час були загублені на її території. Записи акуратно збирали і складали в стопку.

І під час посадки кукурудзи Саманта Гілрет, дружина теперішнього власника ялинкової ферми Даррена, помітила кільце, що лежало в землі. При цьому, шанси на те, що прикрасу помітять, були мізерно малі, оскільки пара вирішила зорати невелику ділянку посеред великого трав'яного поля, яку раніше не обробляли, і натрапила на неї.

Повернувшись до магазину, Даррен і Саманта переглянули всі оголошення про зникнення і знайшли записку 15-річної давності з номером телефону Корпрю, який зміг забрати свою каблучку вже наступного дня.

Корпрю сказав, що 2010 року його каблучка коштувала понад 1000 доларів, а зараз він планує зробити з неї ще одну ювелірну прикрасу.

Нагадаємо, американка Дена Попхем знайшла обручку, загублену 20 років тому під час ремонту ванної кімнати. Зворушливе відео з її реакцією стало вірусним у мережі.

Також Фокус писав, як Сара Мон з Міссурі під час відпустки у Флориді загубила в океані обручку. Однак жінка не розгубилася і вирішила спробувати щастя в пошуках.