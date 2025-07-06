Всего одно слово: мужчина переехал в новый дом и получил странное письмо (фото)

В 2013 году человек получил письмо с десятками страниц, содержащих лишь одно слово. Спустя годы это загадочное послание с непонятным содержанием снова оказалось в центре внимания.

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На популярном форуме Reddit стал вирусным необычный пост с письмом, почти полностью составленным из слова "курица". Публикация вызвала бурю смеха и удивления, а ее происхождение до сих пор остается загадкой.

Пользователь под ником u/Living-Ad-6751 опубликовал в сабреддите r/Weird фото письма, которое он получил в 2013 году, сразу после переезда в свой первый дом.

"На следующий день после переезда я получил это письмо, адресованное мне по имени", — написал он.

На фотографиях видно несколько страниц текста, таблиц и даже диаграмм, где слово "курица" (англ. chicken) повторяется сотни раз, будто это какая-то неведомая куриная манифестация. Несмотря на абсурдность, автор признался: "Это до сих пор заставляет меня смеяться, но я понятия не имею, кто это отправил".

Везде было только одно слово Фото: Reddit На фотографиях видно несколько страниц текста, таблиц и даже диаграмм Фото: Reddit

Искусство или безумие

Пользователи форума разделились во мнениях. Одни сочли это глупой шуткой, другие — гениальной абсурдистской сатирой.

"Это произведение искусства", "Это вам прислала корова", "Я отправлю это за несколько часов до лекции и скажу, что бы студенты прочитали перед занятием и сделали краткий обзор", — писали они.

Некоторые признались, что вдохновились идеей и планируют массово печатать "письмо курицы", чтобы разложить его по офисам, школам и даже в некоторых домах. Один из пользователей даже пошутил, что включит его в список обязательной литературы, чтобы проверить внимательность студентов.

На фоне серьезных проблем

Комичная история неожиданно перекликается с куда более серьезной темой — отчаянным положением на американском рынке жилья. В отчете Гарвардского центра жилищных исследований за 2024 год говорится, что миллионы американцев не могут позволить себе покупку дома из-за высоких цен и ипотечных ставок.

Почти половина арендаторов тратит более 30% своего дохода на жилье, а более 12 миллионов — свыше 50%.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину обязали снести дом из-за "сторожевой башни". В Рос-он-Си (Великобритания) разгорелся конфликт из-за гостевого жилья, которое мешает жителям и нарушает их частную жизнь. Здание было возведено без разрешения на территории с роскошной недвижимостью.

Также стало известно, что крошечная кладовка уборщика стоит, как половина особняка. Однокомнатная квартира площадью всего 11,7 квадратных метров, расположенная в престижном районе Кенсингтон в Лондоне, была продана за 250 000 фунтов стерлингов (более 14 млн гривен).