Усього одне слово: чоловік переїхав у новий будинок і отримав дивного листа (фото)

У 2013 році чоловік отримав лист із десятками сторінок, що містили лише одне слово. Через роки це загадкове послання з незрозумілим змістом знову опинилося в центрі уваги.

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На популярному форумі Reddit став вірусним незвичайний пост із листом, майже повністю складеним зі слова "курка". Публікація викликала шквал сміху і здивування, а її походження досі залишається загадкою.

Користувач під ніком u/Living-Ad-6751 опублікував у сабреддиті r/Weird фото листа, який він отримав 2013 року, одразу після переїзду у свій перший будинок.

"Наступного дня після переїзду я отримав цей лист, адресований мені на ім'я", — написав він.

На фотографіях видно кілька сторінок тексту, таблиць і навіть діаграм, де слово "курка" (англ. chicken) повторюється сотні разів, ніби це якась невідома куряча маніфестація. Попри абсурдність, автор зізнався: "Це досі змушує мене сміятися, але я й гадки не маю, хто це відправив".

Скрізь було тільки одне слово Фото: Reddit На фотографіях видно кілька сторінок тексту, таблиць і навіть діаграм Фото: Reddit

Мистецтво чи безумство

Користувачі форуму розділилися в думках. Одні визнали це дурним жартом, інші — геніальною абсурдистською сатирою.

"Це витвір мистецтва", "Це вам надіслала корова", "Я надішлю це за кілька годин до лекції та скажу, що б студенти прочитали перед заняттям і зробили короткий огляд", — писали вони.

Дехто зізнався, що надихнувся ідеєю і планує масово друкувати "лист курки", щоб розкласти його по офісах, школах і навіть у деяких будинках. Один із користувачів навіть пожартував, що включить його до списку обов'язкової літератури, щоб перевірити уважність студентів.

На тлі серйозних проблем

Комічна історія несподівано перегукується з куди більш серйозною темою — відчайдушним становищем на американському ринку житла. У звіті Гарвардського центру житлових досліджень за 2024 рік ідеться про те, що мільйони американців не можуть дозволити собі купівлю будинку через високі ціни та іпотечні ставки.

Майже половина орендарів витрачає понад 30% свого доходу на житло, а понад 12 мільйонів — понад 50%.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка зобов'язали знести будинок через "сторожову вежу". У Рос-он-Сі (Велика Британія) розгорівся конфлікт через гостьове житло, яке заважає жителям і порушує їхнє приватне життя. Будівля була зведена без дозволу на території з розкішною нерухомістю.

Також стало відомо, що крихітна комора прибиральника коштує, як половина особняка. Однокімнатна квартира площею всього 11,7 квадратних метрів, розташована в престижному районі Кенсингтон у Лондоні, була продана за 250 000 фунтів стерлінгів (понад 14 млн гривень).