Женщина нашла "странный предмет" в своем саду: в сети назвали вероятные версии (фото)

Британка Джиллиан Миттон в свободное от работы юристом время любит заниматься садоводством, и именно во время работ в своем саду нашла "необычный предмет". Фото с находкой она разместила в соцсети, где пользователи выдвинули ряд версий происхождения этого предмета.

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Сама госпожа Миттон отмечает, что раньше не видела ничего такого в саду, и теперь ей страшно от того, что она нашла, показав странную находку на фото в одной из групп в Facebook.

"Только что нашел это на своем заднем дворе. Откуда оно взялось?" — спросила британка пользователей одного из женских клубов.

"Странная находка" в саду британки Фото: Dull Women's Club/Facebook

Госпожа Миттон призналась, что ей нравится "эти идеальные шестиугольники в сотах", но признает, что также они вызывают у нее чувство страха.

"Должна признать — это включает мою трипофобию [страх перед отверстиями — ред.] на полную", — завершила свое сообщение британка.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению адвоката, пользователи выдвинули ряд версий, чем может быть этот "необычный предмет". Большинство сходится на версии осиного или пчелиного гнезда, а также на соты из улья пчел.

Больше всего юзеры облюбовали следующие реплики:

"Это — осиное гнездо. Ровные шестиугольники — тому доказательство";

"Я думаю, что это — гнездо пчел. Если где-то растут цветы у вас, значит и эти насекомые там";

"В саду гнездо пыленосных насекомых — это типичная история. Зря боитесь";

"Думаю, пчелы или осы облюбовали ваш сад. Поэтому это точно гнездо насекомых";

"Следует бояться не шестиугольников, а того, если у вас есть аллергия на укусы. Поэтому советую избавиться от гнезда поскорее".

Ранее стало известно, что огромный рой пчел "сбежал" из грузовика из-за ДТП. В американском штате Вашингтон произошла "экологическая проблема", а местные пчеловоды и экологи пытаются быстро решить проблему.

Впоследствии сообщалось, как пчелы "захватили" вещи украинских отдыхающих. Семья отдыхала на пляже в Украине, оставила вещи на некоторое время, а когда вернулась, то не смогла даже приблизиться к ним.