Женщина нашла "странный предмет" в своем саду: в сети назвали вероятные версии (фото)
Британка Джиллиан Миттон в свободное от работы юристом время любит заниматься садоводством, и именно во время работ в своем саду нашла "необычный предмет". Фото с находкой она разместила в соцсети, где пользователи выдвинули ряд версий происхождения этого предмета.
Сама госпожа Миттон отмечает, что раньше не видела ничего такого в саду, и теперь ей страшно от того, что она нашла, показав странную находку на фото в одной из групп в Facebook.
"Только что нашел это на своем заднем дворе. Откуда оно взялось?" — спросила британка пользователей одного из женских клубов.
Госпожа Миттон призналась, что ей нравится "эти идеальные шестиугольники в сотах", но признает, что также они вызывают у нее чувство страха.
"Должна признать — это включает мою трипофобию [страх перед отверстиями — ред.] на полную", — завершила свое сообщение британка.
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению адвоката, пользователи выдвинули ряд версий, чем может быть этот "необычный предмет". Большинство сходится на версии осиного или пчелиного гнезда, а также на соты из улья пчел.
Больше всего юзеры облюбовали следующие реплики:
- "Это — осиное гнездо. Ровные шестиугольники — тому доказательство";
- "Я думаю, что это — гнездо пчел. Если где-то растут цветы у вас, значит и эти насекомые там";
- "В саду гнездо пыленосных насекомых — это типичная история. Зря боитесь";
- "Думаю, пчелы или осы облюбовали ваш сад. Поэтому это точно гнездо насекомых";
- "Следует бояться не шестиугольников, а того, если у вас есть аллергия на укусы. Поэтому советую избавиться от гнезда поскорее".
Ранее стало известно, что огромный рой пчел "сбежал" из грузовика из-за ДТП. В американском штате Вашингтон произошла "экологическая проблема", а местные пчеловоды и экологи пытаются быстро решить проблему.
Впоследствии сообщалось, как пчелы "захватили" вещи украинских отдыхающих. Семья отдыхала на пляже в Украине, оставила вещи на некоторое время, а когда вернулась, то не смогла даже приблизиться к ним.