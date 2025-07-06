Жінка знайшла "дивний предмет" у своєму саду: в мережі назвали ймовірні версії (фото)

Британка Джиліан Міттон у вільний від роботи час юристкою полюбляє займатися садівництвом, і саме під час робіт у своєму садку знайшла "незвичний предмет". Фото зі знахідкою вона розмістила в соцмережі, де користувачі висунули низку версій походження цього предмету.

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Сама пані Міттон відзначає, що раніше не бачила нічого такого у саду, і тепер їй лячно від того, що вона знайшла, показавши дивну знахідку на фото в одній з груп у Facebook.

"Щойно знайшов це на своєму задньому подвір’ї. Звідки воно взялося?" — запитала британка користувачів одного з жіночих клубів.

"Дивна знахідка" у саду британки Фото: Dull Women's Club/Facebook

Пані Міттон зізналася, що їй подобаться "ці ідеальні шестикутники у стільниках", але визнає, що також вони викликають в неї відчуття страху.

"Мушу визнати — це вмикає мою трипофобію [страх перед отворами — ред.] на повну", — завершила свій допис британка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису адвокатки, користувачі висунули низку версій, чим може бути цей "незвичний предмет". Більшість сходиться на версії осиного чи бджолиного гнізда, а також на соти з вулика бджіл.

Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Це — осине гніздо. Рівні шестикутники — тому доказ";

"Я думаю, що це — гніздо бджіл. Якщо десь ростуть квіти у вас, значить і ці комахи там";

"В саду гніздо пилоносних комах — це типова історія. Дарма боїтеся";

"Думаю, бджоли чи оси облюбували ваш сад. Тому це точно гніздо комах";

"Слід боятися не шестикутників, а того, якщо у вас є алергія на укуси. Тому раджу позбутися гнізда пошвидше".

Раніше стало відомо, що велетенський рій бджіл "втік" з вантажівки через ДТП. В американському штаті Вашингтон сталася "екологічна проблема", а місцеві бджолярі й екологи намагаються швидко розв'язати проблему.

Згодом повідомлялося, як бджоли "захопили" речі українських відпочивальників. Сім'я відпочивала на пляжі в Україні, залишила речі на деякий час, а коли повернулася, то не змогла навіть наблизитися до них.