Все перечеркнула трагедия: как выглядит ныне заброшенный супераквапарк на Тайване (фото, видео)

Самый популярный парк развлечений Formosa Fun Coast был одним из самых любимых мест отдыха местных на Тайване. Однако летом 2015 года здесь произошла одна из крупнейших трагедий в истории острова, которая завершила славную историю этой локации.

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Аквапарк Formosa Fun Coast продолжает меняться — водные горки разрушаются, бассейны осушены и заросли сорняками, а ворота плотно закрыты, чтобы не пустить любопытных исследователей, пишет издание Mirror.

Известный блогер Exploring with Josh удалось показать, как выглядит заброшенный парк в 2025-м

До своего закрытия этот парк развлечений был одним из самых посещаемых мест среди тайваньцев. Тогда он принимал сотни тысяч людей ежедневно, однако 27 июня 2015 года произошла трагедия, которая и определила дальнейшую судьбу места отдыха.

В тот день в парке проводили "вечеринку с цветным порошком", во время которой персонал распылял яркие облака цветного кукурузного крахмала над толпой. Для поддержания радужных облаков в воздухе использовали воздуходувки и баллоны со сжатым газом, пока громко звучала музыка.

Однако около 20:30 празднование превратилось в ужас. Внезапная вспышка огня зажгла частицы порошка, создав огромный огненный шар, который охватил сцену и молниеносно распространился по земле, где скапливались люди. В толпе началась огромная паника, которая и привела к многочисленным жертвам.

Парк развлечений Formosa Fun Coast после трагедии Фото: Getty Заброшенная водная горка в парке Formosa Fun Coast Фото: Getty

По официальным данным, от последствий пожара 15 человек погибли, 498 получили ранения и тяжелые ожоги различной сложности. Следователи установили, что во время происшествия было использовано около трех тонн порошка, который при распылении вместе с воздухом создал взрывоопасную смесь, которая и загорелась от сценических фонарей.

Эта трагедия стала одной из самых массовых в Тайване, и стала фактическим концом Formosa Fun Coast, который был закрыт через несколько месяцев. Организатор мероприятия Лу Чунг-Чи был признан виновным в халатности, и в апреле 2016 года приговорен к 4 годам и 10 месяцам заключения.

10 лет спустя блогеру Джошу удалось проникнуть в заброшенный парк, несмотря на огромную охрану. По словам исследователя, хоть территорию охраняют тщательно, но размер парка делает его почти невозможным для полной охраны — поэтому исследователи все равно время от времени проникают внутрь

По его словам, некогда яркий аквапарк "гниет и распадается". Заросли обвивают рассыпанные горки, со стен забытых аттракционов шелушится краска. Мужчине удалось найти кучу выброшенной мебели, "кладбище столов", и даже съехал с некоторых гигантских горок — хотя признался, что были и те, на которых он не рискнул "испытывать судьбу".

Ранее стало известно, какой была судьба другого заброшенного парка развлечений, который закрылся из-за трагического происшествия. Парк развлечений Оушн Бич (Ocean Beach) в течение нескольких десятилетий был одним из самых популярных мест среди британцев.

Впоследствии в сети показали лучший водный аттракцион в мире. Посетителям парка развлечений Вальгалла в Великобритании придется заменить всю одежду после катания на аттракционе.