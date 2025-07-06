Все перекреслила трагедія: як виглядає нині покинутий супераквапарк на Тайвані (фото, відео)

Найпопулярніший парк розваг Formosa Fun Coast був одним з найулюбленіших місць відпочинку місцевих на Тайвані. Однак влітку 2015 року тут сталася одна з найбільших трагедій в історії острова, яка завершила славетну історію цієї локації.

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Аквапарк Formosa Fun Coast продовжує змінюватися — водні гірки руйнуються, басейни осушені й зарослі бур’янами, а ворота щільно зачинені, щоб не пустити цікавих дослідників, пише видання Mirror.

Відомий блогер Exploring with Josh вдалося показати, як виглядає покинутий парк у 2025-му

До свого закриття цей парк розваг був одним з найвідвідуваніших місць серед тайванців. Тоді він приймав сотні тисяч людей щодня, однак 27 червня 2015 року сталася трагедія, яка і визначила подальшу долю місця відпочинку.

В той день в парку проводили "вечірку з кольоровим порошком", під час якої персонал розпилював яскраві хмари кольорового кукурудзяного крохмалю над натовпом. Для підтримання веселкових хмар у повітрі використовували повітродувки та балони зі стисненим газом, поки гучно лунала музика.

Однак біля 20:30 святкування перетворилось на жах. Раптовий спалах вогню запалив частинки порошку, створивши величезну вогняну кулю, яка охопила сцену й блискавично поширилась по землі, де скупчувалися люди. У натовпі почалася величезна паніка, яка й призвела до численних жертв.

Парк розваг Formosa Fun Coast після трагедії Фото: Getty Покинута водна гірка у парку Formosa Fun Coast Фото: Getty

За офіційними даними, від наслідків пожежі 15 людей загинули, 498 отримали поранення й отримали важкі опіки різної складності. Слідчі встановили, що під час події було використано близько трьох тонн порошку, який під час розпилення разом з повітрям створив вибухонебезпечну суміш, яка і загорілася від сценічних ліхтарів.

Ця трагедія стала однією з наймасовіших у Тайвані, і стала фактичним кінцем Formosa Fun Coast, який було закрито через кілька місяців. Організатор заходу Лу Чунг-Чі був визнаний винним у недбалості та у квітні 2016 року засуджений до 4 років і 10 місяців ув’язнення.

10 років потому блогер Джош вдалося проникнути до покинутого парку попри величезну охорону. За словами дослідника, хоч територію охороняють ретельно, але розмір парку робить його майже неможливим для повної охорони — тому дослідники все одно час від часу проникають усередину

З його слів, колись яскравий аквапарк "гниє й розпадається". Зарості обвивають розсипані гірки, зі стін забутих атракціонів лущиться фарба. Чоловіку вдалося знайти купу викинутих меблів, "кладовище столів", і навіть з’їхав із деяких гігантських гірок — хоча зізнався, що були й ті, на яких він не ризикнув "випробовувати долю".

Раніше стало відомо, якою була доля іншого покинутого парку розваг, який закрився через трагічну подію. Парк розваг Оушн Біч (Ocean Beach) протягом кількох десятиліть був одним з найпопулярніших місць серед британців.

Згодом у мережі показали найкращий водний атракціон у світі. Відвідувачам парку розваг Вальгалла у Великій Британії доведеться замінити весь одяг після катання на атракціоні.