Мужчина устал от краж его еды коллегами: он придумал "гениальный" план мести

Один работник в США сталкивался с тем, что его обеды из холодильника на работе постоянно воровали. После пятой кражи за месяц и когда никто так и не признался в содеянном, мужчина решил пойти на радикальное решение проблемы.

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Его решение вызвало в соцсетях поток одобрения его действий, однако некоторые усомнились в том, что эта история вообще произошла, сообщает Fox News.

Мужчина рассказывает, что на его работе есть общая кухня с одним холодильником, а там все рабочие хранят свои обеды. В течение месяца подписанные лотки его именем исчезали бесследно пять раз.

"Это не просто какие-то случайные снеки. Полноценные домашние блюда, которые я приносил с собой, исчезали бесследно. Это не просто раздражает — это просто уже за гранью, еще и день превращается в кошмар", — рассказывает герой истории.

Рабочий прямо написал о проблеме краж его обедов в рабочий чат с просьбой прекратить такие действия. Однако никто из его коллег так и не признался в содеянном, что подтолкнуло мужчину прибегнуть к радикальным мерам.

Он рассказывает, что купил маленький холодильник, который поставил у себя под рабочим столом. А "для дополнительного спокойствия" он установил цифровой замок, и с тех пор "ни разу не было украденного обеда".

Но впоследствии после такого решения, одна из коллег подошла к нему и назвала такой его поступок "странным и эгоистичным", а решение рабочего выглядит "параноидально" и показывает отстраненность от коллектива.

"Я ответил, что мне надоело, что воруют мою еду, и это единственное, что сработало. Она сказала, что мне стоило просто приносить что-то, что мне не жалко потерять — снеки или блюда для микроволновки — если я так волнуюсь", — написал автор поста, добавив, что над ним начали насмехаться, бросая саркастические замечания относительно "запертого обеда".

Сам герой истории говорит, что начинает чувствовать себя "чудаком в офисе только за то, что пытаюсь защитить свои вещи". В последнем предложении сообщения он поинтересовался мнением пользователей, действительно ли прав, что запирает свой обед вместо того, чтобы "смириться с кражами".

Реакция соцсети

Сообщение рабочего стало вирусным в Reddit и имеет более 20 тыс. комментариев. Большинство пользователей поддержали инициативу мужчины, который постоянно подвергался кражам, и некоторые усомнились в деталях истории, что заставляет их думать о фейковости истории.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Похоже, теперь она [та самая сотрудница] злая, потому что больше не имеет халявного обеда";

"Когда работаешь в офисе с общей кухней, воровать чужую еду — это не просто по-детски и подло, но и полное неуважение";

"Я бы сразу обратился в отдел кадров — это и воровство, и травля";

"Они относятся к этому как к шутке — так и ты не воспринимай это серьезно. Играй на их поле";

"Да ну, это не может быть правдой, лол";

"Какой ИИ ты использовал, чтобы написать эту историю?".

Ранее стало известно, как женщина проучила коллегу за кражу ее обедов. Пользователи не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

Впоследствии сообщалось, как жена сделала обед мужу, но допустила "роковую ошибку" Мужчина, в свою очередь, не растерялся, и нашел выход из этой ситуации.