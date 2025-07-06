Чоловік втомився від крадіжок його їжі колегами: він придумав "геніальний" план помсти

Один працівник у США стикався з тим, що його обіди з холодильника на роботі постійно крали. Після п'ятої крадіжки за місяць і коли ніхто так і не зізнався у скоєному, чоловік вирішив піти на радикальний розв'язок проблеми.

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Його рішення викликало у соцмережах потік схвалення його дій, однак деякі засумнівалися в тому, що ця історія взагалі відбулася, повідомляє Fox News.

Чоловік розповідає, що на його роботі є спільна кухня з одним холодильником, а там всі робітники зберігають свої обіди. Протягом місяця підписані лотки його іменем зникали безслідно п'ять разів.

"Це не просто якісь випадкові снеки. Повноцінні домашні страви, які я приносив із собою, зникали безслідно. Це не просто дратує — це просто вже за межею, ще й день перетворюється на кошмар", — розповідає герой історії.

Робітник прямо написав про проблему крадіжок його обідів у робочий чат з проханням припинити такі дії. Однак ніхто з його колег так і не зізнався у скоєному, що підштовхнуло чоловіка вдатися до радикальних заходів.

Він розповідає, що купив маленький холодильник, який поставив у себе під робочим столом. А "для додаткового спокою" він встановив цифровий замок, і з того часу "жодного разу не було вкраденого обіду".

Та згодом після такого рішення, одна з колег підійшла до нього й назвала такий його вчинок "дивним і егоїстичним", а рішення робітника виглядає "параноїдально" та показує відстороненість від колективу.

"Я відповів, що мені набридло, що крадуть мою їжу, і це єдине, що спрацювало. Вона сказала, що мені варто було просто приносити щось, що мені не шкода втратити — снеки або страви для мікрохвильовки — якщо я так хвилююся", — написав автор посту, додавши, що над ним почали глузувати, кидаючи саркастичні зауваження щодо "замкненого обіду".

Сам герой історії каже, що починає відчувати себе "диваком в офісі лише за те, що намагаюсь захистити свої речі". У останньому реченні допису він поцікавився думкою користувачів, чи справді має рацію, що замикає свій обід замість того, аби "змиритися з крадіжками".

Реакція соцмережі

Допис робітника став вірусним у Reddit та має понад 20 тис. коментарів. Більшість юзерів підтримали ініціативу чоловіка, який постійно зазнав крадіжок, та деякі засумнівалися в деталях історії, що змушує їх думати про фейковість історії.

Найбільше користувачі вподобали наступні репліки:

"Схоже, тепер вона [та співробітниця] зла, бо більше не має халявного обіду";

"Коли працюєш в офісі зі спільною кухнею, красти чужу їжу — це не просто по-дитячому й підло, а й повна неповага";

"Я б одразу звернувся до відділу кадрів — це і крадіжка, і цькування";

"Вони ставляться до цього як до жарту — тож і ти не сприймай це серйозно. Грай на їхньому полі";

"Та ну, це не може бути правдою, лол";

"Який ШІ ти використав, щоб написати цю історію?".

Раніше стало відомо, як жінка провчила колегу за крадіжку її обідів. Користувачі не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

Згодом повідомлялося, як дружина зробила обід чоловіку, але допустила "фатальну помилку".Чоловік, своєю чергою, не розгубився, й знайшов вихід із цієї ситуації.