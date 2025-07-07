Мужчина приобрел контейнер для хранения, но был шокирован найденным внутри

Вейд Венчер из Великобритании приобрел на интернет-аукционе контейнер для хранения за 1900 долларов, однако был шокирован его содержимым, которое обогатит счастливого владельца на около 80 000 долларов.

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39-летний Уэйд Венчер приобрел хранилище размером 10 на 20 футов, не имея никакого представления о том, какие сокровища оно может содержать, пишет Daily Mail.

Открыв контейнер, Вейд был поражен, увидев в нем целый ряд очень ценных вещей. Среди них были:

1000 редких карточек с покемонами;

винтажные приставки PlayStation, Xbox и Nintendo 64;

набор ретро-игр для консолей.

Вейд начал продавать эти вещи онлайн. Только за 50 карточек покемонов мужчина получил 6 000 долларов, а по подсчетам, он может заработать до 80 000 долларов, когда продаст все предметы.

По словам Вейда, некоторые из карточек с покемонами были отправлены на экспертизу.

"Находка с покемонами была настолько удачной, что находилась всего в пяти минутах от моего дома. Это была невероятно счастливая находка — я понятия не имел, что там внутри", — пояснил Вейд.

Однако это не первая удача мужчины, поскольку Вейд уже 10 лет занимается торговлей контейнерами и не редко находит в них ценные вещи.

Среди его предыдущих находок был ящик с одеждой Nike стоимостью 80 000 долларов, а также ящик с дизайнерской одеждой стоимостью 70 000 долларов.

По подсчетам Вейда, он перевернул около 2000 контейнеров, заработав на этом миллионы долларов, хотя его путь не был гладким, ведь первый контейнер, который он купил, оказался худшим из всех, которые он когда-либо покупал.

Но это его не остановило, и его третий контейнер оказался золотой жилой, наполненной товарами Nike на 80 тысяч долларов.

Напомним, мужчина переехал в новый дом и получил странное письмо.

Фокус также писал о том, как парню вернули обручальное кольцо, которое он потерял 15 лет назад.