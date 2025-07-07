Чоловік придбав контейнер для зберігання, але був шокований знайденим усередині

Вейд Венчер з Великої Британії придбав на інтернет-аукціоні контейнер для зберігання за 1900 доларів, проте був шокований його вмістом, який збагатить щасливого власника на близько 80 000 доларів.

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39-річний Вейд Венчер придбав сховище розміром 10 на 20 футів, не маючи жодного уявлення про те, які скарби воно може містити, пише Daily Mail.

Відкривши контейнер, Вейд був вражений, побачивши в ньому цілу низку дуже цінних речей. Серед них були:

1000 рідкісних карток з покемонами;

вінтажні приставки PlayStation, Xbox і Nintendo 64;

набір ретро-ігор для консолей.

Вейд почав продавати ці речі онлайн. Лише за 50 карток покемонів чоловік отримав 6 000 доларів, а за підрахунками, він може заробити до 80 000 доларів, коли продасть усі предмети.

За словами Вейда, деякі з карток з покемонами були відправлені на експертизу.

"Знахідка з покемонами була настільки вдалою, що знаходилася всього за п'ять хвилин від мого будинку. Це була неймовірно щаслива знахідка — я й гадки не мав, що там всередині", — пояснив Вейд.

Проте це не перша вдача чоловіка, оскільки Вейд вже 10 років займається торгівлею контейнерами і не рідко знаходить у них коштовні речі.

Серед його попередніх знахідок був ящик з одягом Nike вартістю 80 000 доларів, а також ящик з дизайнерським одягом вартістю 70 000 доларів.

За підрахунками Вейда, він перевернув близько 2000 контейнерів, заробивши на цьому мільйони доларів, хоча його шлях не був гладким, адже перший контейнер, який він купив, виявився найгіршим з усіх, які він коли-небудь купував.

Але це його не зупинило, і його третій контейнер виявився золотою жилою, наповненою товарами Nike на 80 тисяч доларів.

Нагадаємо, чоловік переїхав у новий будинок і отримав дивного листа.

Фокус також писав про те, як хлопцеві повернули обручку, яку він загубив 15 років тому.