Женщина, родившая девятерых за раз, рассказала о том, как изменилась ее жизнь (фото)

Халима Сиссе и Абделькадер Арби опубликовали трогательные снимки своих девятерых детей, которые появились на свет в мае 2021 года и вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Related video

Пара из Мали, Халима Сиссе и Абделькадер Арби, впервые за долгое время поделилась редкими снимками своих девятерых детей, родившихся в одни роды. Эти кадры появились в Instagram спустя почти два месяца после того, как уникальной девятерне исполнилось 4 года.

Дети — пять девочек (Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Оуму) и четыре мальчика (Мохаммед VI, Умар, Эльхаджи и Бах) — родились 4 мая 2021 года в Марокко на 30-й неделе беременности. Все малыши появились на свет преждевременно, с весом от 500 граммов до 1 килограмма, и в течение нескольких месяцев находились под круглосуточным медицинским наблюдением. Роды прошли в одной из частных клиник Касабланки при участии более 30 врачей и медсестер.

Снимки, опубликованные родителями, включают как фото из первых дней жизни новорожденных в инкубаторах, так и более поздние — где подросшие дети позируют в одинаковых нарядах, окруженные заботой и любовью.

На одном из снимков мальчик держит табличку Книги рекордов Гиннесса, которая официально признала рождение девятерни уникальным случаем в истории.

"Чудо жизни, невероятная сила, огромная любовь. Мы переполнены благодарностью за то, как далеко мы зашли, и за всю поддержку, которую мы получили с самого начала", — написали родители в подписи к публикации.

Пять девочек (Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Оуму) и четыре мальчика (Мохаммед VI, Умар, Эльхаджи и Бах) Фото: Instagram

По их словам, за эти годы семья столкнулась с множеством вызовов, включая заботу о здоровье и развитии детей, но теперь они с гордостью смотрят на то, какими личностями стали их малыши.

Халима рассказала, что четвертый день рождения девятерни они решили отметить с размахом.

"Мы отпраздновали его так, как делают знаменитости. С тортом, украшениями, фотосессией и веселыми играми", — говорит счастливая мать.

Старшая сестра Суда, которой сейчас 6 лет, тоже принимала участие в празднике.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.