Жінка, яка народила дев'ятьох за раз, розповіла про те, як змінилося її життя (фото)

Халіма Сіссе й Абделькадер Арбі опублікували зворушливі знімки своїх дев'ятьох дітей, які з'явилися на світ у травні 2021 року й увійшли до Книги рекордів Гіннеса.

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Пара з Малі, Халіма Сіссе і Абделькадер Арбі, вперше за довгий час поділилася рідкісними знімками своїх дев'ятьох дітей, які народилися в одні пологи. Ці кадри з'явилися в Instagram через майже два місяці після того, як унікальній дев'ятірні виповнилося 4 роки.

Діти — п'ять дівчаток (Кадідія, Фатума, Хава, Адама та Оуму) і чотири хлопчики (Мохаммед VI, Умар, Ельхаджі та Бах) — народилися 4 травня 2021 року в Марокко на 30-му тижні вагітності. Усі малюки з'явилися на світ передчасно, з вагою від 500 грамів до 1 кілограма, і протягом кількох місяців перебували під цілодобовим медичним наглядом. Пологи відбулися в одній із приватних клінік Касабланки за участю понад 30 лікарів і медсестер.

Знімки, опубліковані батьками, охоплюють як фото з перших днів життя новонароджених в інкубаторах, так і більш пізні — де діти, які вже підросли, позують в однакових вбраннях, оточені турботою і любов'ю.

На одному зі знімків хлопчик тримає табличку Книги рекордів Гіннеса, яка офіційно визнала народження дев'ятірні унікальним випадком в історії.

"Диво життя, неймовірна сила, величезна любов. Ми переповнені вдячністю за те, як далеко ми зайшли, і за всю підтримку, яку ми отримали від самого початку", — написали батьки в підписі до публікації.

П'ять дівчаток (Кадідія, Фатума, Хава, Адама і Оуму) і чотири хлопчики (Мохаммед VI, Умар, Ельхаджі і Бах) Фото: Instagram

За їхніми словами, за ці роки сім'я зіткнулася з безліччю викликів, включно з турботою про здоров'я і розвиток дітей, але тепер вони з гордістю дивляться на те, якими особистостями стали їхні малюки.

Халіма розповіла, що четвертий день народження дев'ятірні вони вирішили відзначити з розмахом.

"Ми відсвяткували його так, як роблять знаменитості. З тортом, прикрасами, фотосесією та веселими іграми", — каже щаслива мати.

Старша сестра Суда, якій зараз 6 років, теж брала участь у святі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.