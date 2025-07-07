Переднее место для пса, а не любимой: странный поступок мужчины раскритиковали в сети

27-летний житель США встретил свою девушку в аэропорту, но попросил ее сесть на заднее место. Поступок мужчины вызвал дебаты в соцсетях, а сам мужчина думает, что мог "переборщить" в этой ситуации, ведь почти все близкие стали на сторону женщины.

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По его словам, он так сделал, потому что его тревожная собака по кличке Бонни заняла место спереди и не любит "поездки в машине не на переднем сиденье", говорится в посте на одном из форумов Reddit.

Мужчина рассказывает, что перепробовал по-разному посадить свою собаку, но это "всегда был кошмар: скуление, прыжки, царапанье, и я просто не удерживал". И вот недавно он должен был забрать свою возлюбленную, 25-летнюю Лорен, из аэропорта.

Он предупредил, что Бонни будет сидеть спереди, и даже предложил вызвать ей Uber, если это станет проблемой. Девушка согласилась на такую ситуацию, ведь это "уже не впервые случалось", но ситуация резко изменилась возле аэропорта.

"Она открыла переднюю дверь машины и удивилась, увидев там Бонни. Потом Лорен говорила: 'Ты серьезно?' А я ответил: 'Да, мы же говорили об этом'", — рассказывает мужчина.

В ответ, по его словам, Лорен села обратно, но была явно недовольна. По возвращении домой, она была холодная и отстраненная, а впоследствии призналась, что ей было неудобно и даже стыдно, что ее поставили "ниже" собаки. Она также сказала, что собака могла бы посидеть у нее на коленях.

Однако мужчина возразил: об этом не договаривались, да и он сомневается, что это было бы возможно — "Бонни немного неадекватная". После того как пара поссорилась, мужчина рассказал об этом своей семье — и там все встали на сторону Лорен.

"Все сказали, что я полный м*дак, что надо было посадить Бонни обратно или вообще не брать ее с собой. Меня расстраивает, что они меня не понимают... Но теперь я начал задумываться, действительно ли не должен был поступить иначе", — признался герой и поинтересовался пользователей на форуме.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту большинство юзеров стало на сторону Лорен, добавив, что мужчина показал свои приоритеты в отношениях. Больше всего пользователи понравились следующие реплики:

"Ты сознательно взял собаку на короткую поездку, зная, что из-за этого девушка снова будет вынуждена сидеть сзади. Приоритеты очевидны";

"Если ты не понимаешь, почему твоя девушка обиделась, когда ты поставил собаку выше нее, — тебе стоит задуматься, достаточно ли ты зрелый для отношений";

"Зачем ты вообще взял ее с собой? Если она такая нервная, то это опасно. Ты хоть пристегнул ее? Или просто позволил летать по салону в случае аварии?";

"В отношениях никакая собака не может быть выше любимой. Пора тебе выяснить, кто тебе важнее — девушка или собака";

"Тебя недаром назвала м*дак, потому что поступил как м*дак. Поэтому включай голову и займись собой, чувак!".

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