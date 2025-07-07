Переднє місце для пса, а не коханої: дивний вчинок чоловіка розкритикували в мережі

27-річний мешканець США зустрів свою дівчину в аеропорту, але попросив її сісти на заднє місце. Вчинок чоловіка викликав дебати в соцмережах, а сам чоловік думає, що міг "переборщити" в цій ситуації, адже майже всі близькі стали на бік жінки.

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За його словами, він так зробив, тому що його тривожна собака на кличку Бонні зайняла місце спереду і не любить "поїздки в машині не на передньому сидінні", йдеться у дописі на одному з форумів Reddit.

Чоловік розповідає, що перепробував по-різному посадити свого собаку, але це "завжди був кошмар: скуління, стрибання, дряпання, і я просто не втримував". І ось нещодавно він мав забрати свою кохану, 25-річну Лорен, з аеропорту.

Він заздалегідь попередив, що Бонні сидітиме спереду, і навіть запропонував викликати їй Uber, якщо це стане проблемою. Дівчина погодилася на таку ситуацію, адже це "вже не вперше траплялося", але ситуація різко змінилася біля аеропорту.

"Вона відкрила передні двері машини й здивувалася, побачивши там Бонні. Потім Лорен казала: 'Ти серйозно?' А я відповів: 'Так, ми ж говорили про це'", — розповідає чоловік.

У відповідь, за його словами, Лорен сіла назад, але була явно незадоволена. Після повернення додому, вона була холодна та відсторонена, а згодом зізналася, що їй було незручно і навіть соромно, що її поставили "нижче" за собаку. Вона також сказала, що собака могла б посидіти в неї на колінах.

Проте чоловік заперечив: про це не домовлялися, та й він сумнівається, що це було б можливо — "Бонні трохи неадекватна". Після того, як пара посварилася, чоловік розповів про це своїй родині — і там усі стали на бік Лорен.

"Усі сказали, що я повний м*дило, що треба було посадити Бонні назад або взагалі не брати її з собою. Мене засмучує, що вони мене не розуміють… Але тепер я почав задумуватись, чи справді не мав вчинити інакше", — зізнався герой та поцікавився користувачів на форумі.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту більшість юзерів стала на бік Лорен, додавши, що чоловік показав свої пріоритети в стосунках. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Ти свідомо взяв собаку на коротку поїздку, знаючи, що через це дівчина знову буде змушена сидіти ззаду. Пріоритети очевидні";

"Якщо ти не розумієш, чому твоя дівчина образилася, коли ти поставив собаку вище за неї, — тобі варто замислитися, чи ти достатньо зрілий для стосунків";

"Навіщо ти взагалі взяв її з собою? Якщо вона така нервова, то це небезпечно. Ти хоч пристібнув її? Чи просто дозволив літати по салону в разі аварії?";

"В стосунках ніяка собака не може бути вище за кохану. Пора тобі з'ясувати, хто тобі важливіший — дівчина чи собака";

"Тебе недарма назвала м*дилом, бо вчинив як м*дило. Тому вмикай голову і займися собою, чуваче!".

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