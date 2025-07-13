Сложное решение: женщина со слезами объяснила, почему отдала щенка на следующий день (видео)

Британка Бекки оказалась в непростой ситуации, когда купив щенка собаки, о котором давно мечтала, вынуждена была вернуть его в приют. В сети мнения относительно неоднозначного поступка разделились — одни раскритиковали ее действия, в то же время другие — поддержали непростое решение женщины.

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Сама она признается, что ей пришлось сделать это непростое решение после длительных обдумываний, рассказала героиня истории в своем Tiktok.

Видео с признанием женщины набрало более 200 тыс. просмотров и вызвало оживленную дискуссию о ее непростом поступке. Бекки говорит, что это решение разбило ей сердце, ведь сначала не планировала возвращать щенка породы кокапу, которого она хотела назвать Блу. Но впоследствии признала, что "приняла неправильное решение", купив маленького любимца.

"Мне очень повезло, что разведчик согласился его принять обратно. Я просто не думаю, что сейчас подходящее время. У меня есть работа, и я просто сделала очень нерациональный выбор, с которым не смогу жить. Я вот-вот его верну. Думаю, это был мне урок", — откровенно призналась женщина.

Бекки уточнила, что ей нужна свобода, и что она думала, будто щенок заполнит пустоту.

"Пока я не успела привязаться и пока дети не успели привязаться, он должен вернуться", — со слезами на глазах рассказала героиня истории.

Реакция соцсетей

После публикации своего ролика, Бекки сначала отвечала на комментарии пользователей, но впоследствии вынуждена была их закрыть из-за оскорблений и травли со стороны некоторых корреспондентов. Между пользователями вспыхнул ожесточенный спор относительно поступка женщины — одни негативно отзывались на поступок женщины, тогда как другие поддержали британку.

Один человек написал: "Это доказывает, что не всем следует разрешать иметь домашних животных, и что должны быть более строгие правила для тех, кто покупает собак. Собака — это навсегда, а не на день".

"Почему вообще принимать такое решение за один день?" — поинтересовался второй пользователь.

Но несмотря на волну критики, многие люди также поддержали женщину, заверив, что она поступила правильно. Один мужчина написал: "Молодец, что приняла такое сложное решение. Как разведчик собак всегда говорю: пожалуйста, возвращайте, если вы не счастливы".

"Какой прекрасный, бескорыстный и сострадательный поступок — вернуть щенка разведчику. Осознание того, что вы не имели возможности дать ему то, что ему нужно, — это редкая честность", — отметил второй юзер.

Ранее Фокус писал, как семья устроила собственной собаке лучший праздник в жизни. Золотистый ретривер по кличке Хетч стал звездой сети, а кадры с празднования его пятого дня рождения порадовали сеть.

Впоследствии сообщалось о странном поступке мужчины, который раскритиковали в сети. Сам мужчина думает, что мог "переборщить" в этой ситуации, ведь почти все близкие стали на сторону женщины.