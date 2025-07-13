Складне рішення: жінка зі сльозами пояснила, чому віддала цуценя на наступний день (відео)

Британка Беккі опинилася в непростій ситуації, коли купивши цуценя собаки, про якого давно мріяла, змушена була повернути його до притулку. В мережі думки щодо неоднозначного вчинку розділилися — одні розкритикували її дії, водночас другі — підтримали непросте рішення жінки.

Related video

Сама вона зізнається, що їй довелося зробити це непросте рішення після тривалих обдумувань, розповіла героїня історії у своєму Tiktok.

Відео із зізнанням жінки набрало понад 200 тис. переглядів і викликало жваву дискусію про її непростий вчинок. Беккі каже, що це рішення розбило їй серце, адже спочатку не планувала повертати цуценя породи кокапу, якого вона хотіла назвати Блу. Та згодом визнала, що "прийняла неправильне рішення", купивши маленького улюбленця.

"Мені дуже пощастило, що розвідник погодився його прийняти назад. Я просто не думаю, що зараз вдалий час. У мене є робота, і я просто зробила дуже нераціональний вибір, з яким не зможу жити. Я ось-ось його поверну. Думаю, це був мені урок", — відверто зізналася жінка.

Беккі уточнила, що їй потрібна свобода, і що вона думала, ніби цуценя заповнить порожнечу.

"Поки я не встигла прив’язатися й поки діти не встигли прив’язатися, він має повернутися назад", — зі сльозам на очах розповіла героїня історії.

Реакція соцмереж

Після публікації свого ролика, Беккі спочатку відповідала на коментарі користувачів, та згодом змушена була їх закрити через образи та цькування зі сторони деяких дописувачів. Між користувачами спалахнула запекла суперечка щодо вчинку жінки — одні негативно відгукувалися на вчинок жінки, тоді як другі підтримали британку.

Одна людина написала: "Це доводить, що не всім слід дозволяти мати домашніх тварин, і що мають бути суворіші правила для тих, хто купує собак. Собака — це назавжди, а не на день".

"Чому взагалі приймати таке рішення за один день?" — поцікавився другий дописувач.

Та попри хвилю критики, багато людей також підтримали жінку, запевнивши, що вона вчинила правильно. Один користувач написав: "Молодець, що прийняла таке складне рішення. Як розвідник собак завжди кажу: будь ласка, повертайте, якщо ви не щасливі".

"Який прекрасний, безкорисливий і співчутливий вчинок — повернути цуценя розвіднику. Усвідомлення того, що ви не мали змоги дати йому те, що йому потрібно, — це рідкісна чесність", — відзначив другий юзер.

Раніше Фокус писав, як сім'я влаштувала власному собаці найкраще свято в житті. Золотистий ретривер на кличку Гетч став зіркою мережі, а кадри зі святкування його п'ятого дня народження порадували мережу.

Згодом повідомлялося про дивний вчинок чоловіка, який розкритикували в мережі. Сам чоловік думає, що міг "переборщити" в цій ситуації, адже майже всі близькі стали на бік жінки.