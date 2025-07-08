Пенсионерка семь лет не могла попасть к врачу и сама вырвала себе зубы (фото)

Великобритания не может позволить себе качественную государственную стоматологию. Кризис отрасли привел к тому, что 76-летняя Линда Колле вырвала последние зубы, поскольку очередь к стоматологу была слишком долгой.

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Стоматологический кризис в Национальной службе здравоохранения (НСЗ) привел к тому, что Линда Колле из графства Девон в течение семи лет не могла попасть к стоматологу. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror.

Пенсионерка обзванивала клиники семь лет, пытаясь попасть на прием

Пенсионерка обзванивала клиники, пытаясь попасть на прием, но каждый раз "застревала в листах ожидания". Издание называет Девон "стоматологической пустыней" Великобритании.

Британская стоматологическая ассоциация требовала срочной реформы стоматологической отрасли, чтобы закончить с "ужасным шоу". Местный депутат Кэролайн Воден сообщила, что ни один стоматолог в Южном Девоне сейчас не принимает новых пациентов.

"У меня десны воспалились и так болели, что я могла есть только детское питание и суп. Я не могла есть твердую пищу. В конце концов, я просто вырвала зуб. Когда я рожала свою дочь, мне говорили, что у меня высокий болевой порог", — объяснила Линда Колле.

Без трех зубов пенсионерке нельзя поставить нижнюю пластину протеза. В конце концов она нашла деньги на частного стоматолога для установки новой пластины.

"Мою пластину пришлось адаптировать, это стоило 200 фунтов, моей недельной пенсией. Вообще-то мне полагается бесплатная стоматологическая помощь от государства. Я не могу ее получить, несмотря на все годы выплат налогов и взносов НСЗ", — рассказала она.

После десятилетия сокращения финансирования при консерваторах, стоматологического бюджета НСЗ в 3 млрд фунтов хватит, чтобы лечить только половину населения страны. Комитет парламента по здравоохранению считает состояние стоматологии в Великобритании неприемлемым для 21-го века.

Более 12 миллионов человек не получили стоматологическую помощь от государства в 2024 году. В то же время 90% государственных стоматологических клиник больше не принимают новых взрослых пациентов.

Великобритания тратит наименьшую долю бюджета здравоохранения на стоматологическую помощь среди всех европейских стран.

Напомним, в зоопарке Lake Superior в Миннесоте бурый медведь потерял один из четырех клыков. Стоматологи поставили ему самую большую коронку в мире.

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