Пенсіонерка сім років не могла потрапити до лікаря і сама вирвала собі зуби (фото)

Велика Британія не може дозволити собі якісну державну стоматологію. Криза галузі призвела до того, що 76-річна Лінда Колле вирвала останні зуби, оскільки черга до стоматолога була занадто довгою.

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Стоматологічна криза в Національній службі охорони здоров'я (НСЗ) призвела до того, що Лінда Колле з графства Девон протягом семи років не могла потрапити до стоматолога. Про це повідомив британський таблоїд Daily Mirror.

Пенсіонерка обдзвонювала клініки сім років, намагаючись потрапити на прийом

Пенсіонерка обдзвонювала клініки, намагаючись потрапити на прийом, але щоразу "застрягала в листах очікування". Видання називає Девон "стоматологічною пустелею" Великої Британії.

Британська стоматологічна асоціація вимагала термінової реформи стоматологічної галузі, щоб закінчити з "жахливим шоу". Місцева депутатка Керолайн Воден повідомила, що жоден стоматолог у Південному Девоні зараз не приймає нових пацієнтів.

"У мене ясна запалилися і так боліли, що я могла їсти тільки дитяче харчування і суп. Я не могла їсти тверду їжу. Зрештою, я просто вирвала зуб. Коли я народжувала свою доньку, мені говорили, що в мене високий больовий поріг", — пояснила Лінда Колле.

Без трьох зубів пенсіонерці не можна поставити нижню пластину протеза. Зрештою вона знайшла гроші на приватного стоматолога для встановлення нової пластини.

"Мою пластину довелося адаптувати, це коштувало 200 фунтів, моєю тижневою пенсією. Взагалі-то мені належить безоплатна стоматологічна допомога від держави. Я не можу її отримати, незважаючи на всі роки виплат податків і внесків НСЗ", — розповіла вона.

Після десятиліття скорочення фінансування за часів консерваторів, стоматологічного бюджету НСЗ у 3 млрд фунтів вистачить, щоб лікувати тільки половину населення країни. Комітет парламенту з охорони здоров'я вважає стан стоматології у Великій Британії неприйнятним для 21-го століття.

Понад 12 мільйонів людей не отримали стоматологічну допомогу від держави у 2024 році. Водночас 90% державних стоматологічних клінік більше не приймають нових дорослих пацієнтів.

Велика Британія витрачає найменшу частку бюджету охорони здоров'я на стоматологічну допомогу серед усіх європейських країн.

Нагадаємо, у зоопарку Lake Superior у Міннесоті бурий ведмідь втратив одне з чотирьох іклів. Стоматологи поставили йому найбільшу коронку у світі.

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