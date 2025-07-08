Личное королевство: пара забронировала курорт без единого другого гостя (видео)

Будущие родители Кэмерон и Карли приехали в роскошный отель Grand Velas в Кабо-Сан-Лукас (Мексика) и внезапно оказались его единственными постояльцами. Что могло показаться началом хоррора, обернулось настоящей мечтой.

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Каждому, кто когда-либо отдыхал в отеле с системой "все включено", знакомы утренние очереди за кофе, занятые с рассвета лежаки у бассейна и дети, разрушающие последние остатки спокойствия на пляже. Поэтому для многих идея провести отпуск в пустом отеле звучит как сказка. Именно такая сказка случайно воплотилась в жизнь пары из США. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Кэмерон и Карли отправились в Мексику, чтобы отпраздновать "бэбимун" — отпуск перед рождением первенца. Забронировав номер в фешенебельном Grand Velas Resort, они не ожидали ничего особенного. Но по прибытии их ждала странная тишина: никто не толпился на ресепшене, бассейны были безлюдны, а ресторан напоминал сцену из фильма про апокалипсис.

"В первый день я начал снимать видео — это казалось смешным. Вокруг были только мы и персонал. Однако со временем пустота начала казаться зловещей. Мы шли на пляж — и там никого. Заходили в спортзал — он полностью в нашем распоряжении. Это становилось все более странным", — рассказал Кэмерон журналистам Inside Edition.

В день отъезда сотрудники отеля выстроились вдоль коридора, аплодируя паре Фото: YouTube

Пара начала задаваться вопросами: почему курорт пустует? Неужели им что-то не рассказали? Не заброшен ли отель на самом деле, или они стали частью чьей-то странной шутки?

К счастью, объяснение оказалось гораздо прозаичнее (и приятнее): заведение только что открылось после реконструкции, и Кэмерону с Карли просто невероятно повезло, ведь они заехали до того, как прибыла основная волна туристов.

После начального замешательства супруги решили наслаждаться ситуацией. Весь курорт стал их личным королевством. Персонал, не обремененный другими гостями, устроил им настоящий VIP-отдых: индивидуальные ужины на пляже при свечах, коктейли с доставкой прямо к лежакам, десерты в номер, ежедневная уборка, утренние комплименты от шеф-повара — и все это без единой очереди.

"Это был странный, но совершенно волшебный опыт. Как будто кто-то подарил нам рай на двоих", — призналась Карли.

Кульминацией их путешествия стал трогательный прощальный момент. В день отъезда сотрудники отеля выстроились вдоль коридора, аплодируя паре и размахивая плакатами с надписью "Вы не одиноки". Кэмерон признался, что едва сдерживал слезы.

Ранее Фокус сообщал, что пара пожалела о поездке в "пятизвездочный" отель. Британские молодожены Фил и Ханна Перкинс потратили 1080 фунтов стерлингов (более 61 тысячи гривен) на медовый месяц в роскошном заведении на греческом острове Родос (Греция), но вместо романтики получили "ад на земле".

Также стало известно, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.