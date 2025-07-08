Особисте королівство: пара забронювала курорт без жодного іншого гостя (відео)

Майбутні батьки Кемерон і Карлі приїхали в розкішний готель Grand Velas у Кабо-Сан-Лукас (Мексика) і раптово виявилися його єдиними постояльцями. Що могло здатися початком горору, обернулося справжньою мрією.

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Кожному, хто коли-небудь відпочивав у готелі з системою "все включено", знайомі ранкові черги за кавою, зайняті на світанку лежаки біля басейну і діти, що руйнують останні залишки спокою на пляжі. Тому для багатьох ідея провести відпустку в порожньому готелі звучить як казка. Саме така казка випадково втілилася в життя пари зі США. Про цю історію згадує Lad Bible.

Кемерон і Карлі вирушили в Мексику, щоб відсвяткувати "бебімун" — відпустку перед народженням первістка. Забронювавши номер у фешенебельному Grand Velas Resort, вони не очікували нічого особливого. Але після прибуття на них чекала дивна тиша: ніхто не юрмився на ресепшені, басейни були безлюдні, а ресторан нагадував сцену з фільму про апокаліпсис.

"У перший день я почав знімати відео — це здавалося смішним. Навколо були тільки ми та персонал. Проте з часом порожнеча почала здаватися зловісною. Ми йшли на пляж — і там нікого. Заходили в спортзал — він повністю в нашому розпорядженні. Це ставало дедалі дивнішим", — розповів Кемерон журналістам Inside Edition.

У день від'їзду співробітники готелю вишикувалися вздовж коридору, аплодуючи парі Фото: YouTube

Пара почала перейматися питаннями: чому курорт пустує? Невже їм щось не розповіли? Чи не занедбаний готель насправді, чи вони стали частиною чийогось дивного жарту?

На щастя, пояснення виявилося набагато прозаїчнішим (і приємнішим): заклад щойно відкрився після реконструкції, і Кемерону з Карлі просто неймовірно пощастило, адже вони заїхали до того, як прибула основна хвиля туристів.

Після початкового замішання подружжя вирішило насолоджуватися ситуацією. Весь курорт став їхнім особистим королівством. Персонал, не обтяжений іншими гостями, влаштував їм справжній VIP-відпочинок: індивідуальні вечері на пляжі при свічках, коктейлі з доставкою прямо до лежаків, десерти в номер, щоденне прибирання, ранкові компліменти від шеф-кухаря — і все це без жодної черги.

"Це був дивний, але абсолютно чарівний досвід. Наче хтось подарував нам рай на двох", — зізналася Карлі.

Кульмінацією їхньої подорожі став зворушливий прощальний момент. У день від'їзду співробітники готелю вишикувалися вздовж коридору, аплодуючи парі і розмахуючи плакатами з написом "Ви не самотні". Кемерон зізнався, що ледь стримував сльози.

Раніше Фокус повідомляв, що пара пошкодувала про поїздку в "п'ятизірковий" готель. Британські молодята Філ і Ханна Перкінс витратили 1080 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень) на медовий місяць у розкішному закладі на грецькому острові Родос (Греція), але замість романтики отримали "пекло на землі".

Також стало відомо, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.